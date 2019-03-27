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18 yaşına giren oğluna anneden demokrasi dersi

Ankara’da ailesinin doğum günü sürprizi hazırladığı Ahmet Buğra Gayretli, 18.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:01
18 yaşına giren oğluna anneden demokrasi dersi

Ankara’da ailesinin doğum günü sürprizi hazırladığı Ahmet Buğra Gayretli, 18. yaş gününü içinde oy vereceği 1327 nolu sandığın yer aldığı pasta ile kutladı.


Başkentli Gayretli ailesinin küçük çocukları Ahmet Buğra Gayretli’ye annesi Asuman Gayretli, 18. yaş gününde doğum günü sürprizi hazırladı. 31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez oy kullanacak olan Buğra Gayretli’nin doğum günü pastasının üzerinde oy vereceği sandık ve numarası yer aldı. Anne, hazırladığı bu sürprizi demokrasinin ve sandıkta verilecek bir oyun dahi öneminin anlaşılması için yaptığını belirtti.



“Oy vermek gurur verici”


İlk kez oy kullanacak olan Ahmet Buğra Gayretli, “Gurur duyuyorum, mutluluk verici bir haz. Vatanımız ve milletimiz için hayırlısı ne ise o olmasını temenni ediyoruz. Anneler unutulmaz, ellerinden öperiz, cennet annelerin ayaklarının altındadır. Allah razı olsun, yaptırmış pastayı” dedi.


18 yaşına giren Gayretli, yerel seçimlerde kime oy vereceği sorusuna, “Siyasette gizlilik esastır” yanıtını verdi.



“Seçim kağıdı geldiğinde çok sevinmişti”


Anne Asuman Gayretli ise, Buğra’nın seçim kağıdı geldiğinde çok mutlu olduğunu gördüğü için doğum günü pastasını böyle yaptırmaya karar verdiğini belirterek, “26 Mart Buğra’nın doğum günüydü, böyle bir sürpriz yapmak istedim oğluma. 18 yaşına girdiği için babası da onu ehliyet kursuna yazdırarak güzel de bir hediyede bulunmuş oldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:01
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