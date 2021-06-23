18 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? Bakan Koca açıkladı

18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sorusu merak ediliyor. Kademe kademe devam eden aşı sürecinde son olarak 40 yaş üstü avukatlar aşı programına eklendi. Peki, 18 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak 18 yaş üstü vatandaşların randevularının başlayacağı tarihi açıkladı.

18 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Cuma'dan itibaren 18 yaş üstü vatandaşlar aşılanacak." açıklamasında bulundu.

Aşı sırası kimde?

Bakan Koca, muhtarlarla ilgili süreci de tamamladıklarını belirterek, “Yarından itibaren muhtarların aşılama takvimi başlamış olacak. İsteyen yarından itibaren randevusunu alabilir” demişti.