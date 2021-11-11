18 yaş üstü 3 doz aşı ne zaman?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında salgının seyri ve aşı programı gündemi ile toplandı. Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapan Bakan Koca, Biontech 3.doz aşılarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

3.dozu aşıyı kimler yaptıracak?

Bakan Koca, "mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir." dedi. Koca, aşıların koruyucu özelliğini en çok 3 ila 6 ay arasında gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir" dedi. Geçtiğimiz hafta mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 60 yaş ve üzeri vatandaşlar, 3.dozunu yaptırmaya başlamıştı.