Koronavirüs salgınında son bir ayda aşılama faaliyetlerinde üst üste rekorlar kırılıyor. Bir günde ve bir haftada uygulanan aşı oranları ile ilk sıralara ulaşan Türkiye'de üniversite öğrencileri aşı sırasının gelmesini heyecanla bekliyor. 18 yaş aşılama ne zaman? sorusu araştırılıyor. İşte yanıtı...

18 yaş aşılama başladı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Açıklamaların sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek" dedi.

Önümüzdeki cuma gününden itibaren (25 Haziran) 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildiren Bakan Koca, "Delta varyantında iki doz aşının daha etkili olduğunun bilindiğini, gelecek süreçte iki aşı arasındaki 6 haftalık süreyi 4 haftaya çekebileceklerini bildirdi.