18 yaş altına aşılama ne zaman başlayacak? Okula giden öğrenciler aşılanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz. Hedef birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üstü nüfusumuzun tamamına yapmaktır.'' ifadelerini kullanmıştı. Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısı ardından aşılama hakkında açıklamada bulundu, ''Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış vatandaşlar aşı olabilirler.'' dedi. Böylelikle üniversite öğrencileri de korona aşısı olabilecek. Bakan Koca 25 Haziran'ı işaret etti.

18 yaş altına aşılama ne zaman başlayacak?

18 yaş altı vatandaşların aşılanmasının ise yaklaşık bir hafta 10 gün sonra başlayabileceğini belirtti. Ancak 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olanların aşılanacağını ekledi. Milliyet yazarı Özay Şendir çocukların aşılanmasına ilişkin bir yazı yazdı. Şendir yazısında: “Geçen hafta 164 öğrenci ve 16 çalışanda koronavirüs Delta varyantı görüldü. Bu rakamlar 18 yaş üstü nüfusunun tamamını aşılayan, 6 Haziran’dan beri de 12-15 yaş aralığını aşılayan İsrail’den.

Dünya genelinde büyükler aşılandıkça çocuklardaki vaka artış sayılarına dikkat edilmeye başlandı. “Çocuklara bulaşmıyor, bulaşsa da çocuklar hafif atlatıyor” denilen koronavirüs Brezilya’da en az bin çocuğun ölümüne neden oldu. Çocuklara koronavirüs aşısı yapılmalı mı, yapılmamalı mı konusunda bilim dünyasının da kafası karışık. Referans dergi Lancet’in mayıs sayısında yayımlanan bir araştırmada, her bir milyon çocukta sadece iki ölüm vakası görüldüğü yazıldı. Buna karşılık, ABD’de 12-15 yaş arası aşılanan çocuk sayısı bir milyonun üzerinde.

Çocuklar aşılanacak mı?

Kanada bir süredir çocukları aşılıyor, Avrupa İlaç Ajansı da 12-15 yaş grubuna aşı yapılmasını onayladı. Çocukların aşılanması kararı aslında sadece çocukları korumak için alınan bir karar değil.

Çocuklar, bir sürü ülkede nüfusun büyük bir bölümünü oluşturdu-ğundan, toplumsal bağışıklığa ulaşılması için aşılanıyor. ABD’de yüzde 85, Almanya’da yüzde 80 olan bağışıklık hedefine 18 yaş altını aşılanmadan ulaşılamaz. Fakat ABD ve Kanada’da da 12-15 yaş arası çocuklara aşı kullanım izni sadece bin 131 çocuğa aşı yapılarak verildi.

Daha detaylı bir araştırmaya mutlak ihtiyaç var. Pfizer-BioNTech başta olmak üzere bir sürü firma 6-11 yaş arası çocuklar için şu an aşı üretmeye çalışıyor. Kısa bir süre sonra Türkiye’de de önce 12 yaş ve üzeri, ardından da daha küçüklerin aşılanmasını konuşmak zorunda kalacağız.