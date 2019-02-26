0553 313 94 23

"18. Vehbi Koç Ödülü"nün sahibi Prof. Dr. Mehmet Toner oldu

Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü bu yıl, "sağlık" alanında çığır açan çalışmaları ile Prof. Dr. Mehmet Toner'in oldu- Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç:- "Hocamız Türk cemiyeti içinde çok anahtar bir mentor ve örnek bilim insanı kimliği oluşturmakta, hem Türkiye’de hem de dünyada Türk bilim insan ve kuruluşlarına fedakârlık ile gönüllü hizmet sunmaktadır. Bu sıra dışı bilimsel ve kişisel özellikleri ve Türkiye’nin yetiştirdiği nadir kıymetteki bilim insanlarından biri olarak Vehbi Koç ödülüne layık bir adaydır"- "18. Vehbi Koç Ödülü"nün sahibi Prof. Dr. Mehmet Toner:- "18 senemizi aldı ama bunu yapabilecek teknolojiyi geliştirdik. Kandaki bilgiyi daha iyi okudukça teşhis edemeyeceğimiz ve tedavisini uygulayamayacağımız hastalık kalmayacak"

26 Şubat 2019 Salı 14:27
"18. Vehbi Koç Ödülü"nün sahibi Prof. Dr. Mehmet Toner oldu

İSTANBUL (AA) - Vehbi Koç Ödülü bu yıl, sağlık alanında çığır açan çalışmaları ile Prof. Dr. Mehmet Toner'in oldu.

Vehbi Koç Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk özel vakfı olarak 50 yıl önce kurulan Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanında verdiği Vehbi Koç Ödülü’nün bu yılki sahibi, Koç Ailesi üyelerinin ve konukların katıldığı törende açıklandı.

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu; Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in başkanlığını yaptığı Seçici Kurul’un önerdiği 3 aday arasından, "18. Vehbi Koç Ödülü"ne, sağlık alanındaki çalışmaları ile Prof. Dr. Mehmet Toner'i lâyık gördü.

Geliştirdiği mikroçip teknolojileri ile milyarlarca kan hücresi arasından tek bir kanser hücresinin 1 saat gibi kısa bir süre içinde tespit edilmesini sağlayan Prof. Dr. Toner, kanser teşhisi ve tedavisi alanında insanlığa umut olacak yeni tedavi çözümlerinin üretilmesine olanak sağladı.

Hastaya özgü kanser hücrelerinin de ayrıştırılmasını sağlayan Prof. Toner’in geliştirdiği teknolojiler, kanserde kişiye özel tedavi imkânını da mümkün kılıyor. Toner, "18. Vehbi Koç Ödülü"nü, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un elinden aldı.

Vehbi Koç Vakfı’nın 50’nci kuruluş yıl dönümü vesilesi ile Ödül Töreni’nde sunuculuk görevlerini VKV Koç Okulu’ndan on birinci sınıf öğrencileri Zeynep Sezgin ve Can Karatosun, Van Koç Ortaokulu’ndan beşinci sınıf öğrencileri Erdem Kurak ve Melike Zühre Kök ile Koç Üniversitesi’nde Anadolu Bursiyerleri olarak eğitim gören Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Özgül Tanış ve son sınıf öğrencisi Kubilay Kaymaz üstlendi.

Ayrıca, Zeynep Sezgin ve Can Karatosun törenin açılışını yaparken, keman ve gitarları ile Fazıl Say’ın "Kumru" isimli bestesini icra etti.

- "Vehbi Koç Vakfı, memleketteki hayırseverlere ilham vermiş"

Törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, bu yıl Vehbi Koç Vakfı'nın 50'nci doğum gününü kutladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vehbi Bey’in zihninde 1940’lı yılların sonunda filizlenen, 1951 yılındaki Karadeniz seyahatinde rahmetli Hulki Alisbah’ın ilk resmi senet taslağını sunmasıyla fiilen başlayan bu teşebbüs ancak 17 Ocak 1969 günü hayata geçirilebilmiş. Vehbi Bey’in tüm hayatına damga vuran azim, titizlik ve vizyonerlik bu hazırlık döneminin de her merhalesinde iz bırakmış, fark yaratmış. 1967 senesinde, Vehbi Bey’in uzun süren uğraşları neticesinde çıkan yeni vakıflar yasası ve bundan kısa bir süre sonra kurulan Vehbi Koç Vakfı, memleketteki hayırseverlere ilham vermiş, örnek olmuş. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Medeni Kanunu’nun çıktığı 1926 yılından 1967’ye kadar yılda yaklaşık beş yeni vakıf kurulurken bu sayı daha sonraki dönemde yirmi kat artarak yılda yüz vakfa yaklaşmış."

Ellinci yıllarında "üstümüze vazife" sloganının kendilerinden sık sık duyulacağını aktaran Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zira yarım asır boyunca 'üstümüze vazife' diyerek onlarca kurumu hayata geçirdik; yüzlerce projeye destek olduk; milyonlarca insanın hayatına dokunduk. Bugün bu salonda bulunan birçok misafirimiz de ‘üstümüze vazife’ diyerek kendi vakıfları veya sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplumsal fayda yaratmak için çaba harcıyorlar. Ne mutlu bize ki, bu dostlarımızla pek çok önemli projede iş birliği yapıyor, memlekete hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu vesileyle, büyük ya da küçük, insanlık için çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarına da huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.

Bugün 'insanlığa ve bilime hizmet üstüme vazife' diyen çok seçkin bir bilim insanını ödüllendireceğiz. Seçici Kurulumuzun kendisi için yazdığı gerekçenin son paragrafını izninizle okumak istiyorum. 'Kendisinin çok önemli bir özelliği bu başarılı çizgisinde en üst düzey etik ve bilimsel ahlak örneği olarak görülmesi, sıra dışı bir iş birliği ortağı olması ve bu güne kadar 200’den fazla genç araştırmacının yetişmesi ve bağımsız kariyerleri için verdiği destektir. Hocamız Türk cemiyeti içinde çok anahtar bir mentor ve örnek bilim insanı kimliği oluşturmakta, hem Türkiye’de hem de dünyada Türk bilim insan ve kuruluşlarına fedakârlık ile gönüllü hizmet sunmaktadır. Bu sıra dışı bilimsel ve kişisel özellikleri ve Türkiye’nin yetiştirdiği nadir kıymetteki bilim insanlarından biri olarak Vehbi Koç ödülüne layık bir adaydır."

- "Bundan sonra kanserin bir adım önünde olmaya başlayacağız"

Törende, "18. Vehbi Koç Ödülü"nün sahibi Prof. Dr. Mehmet Toner hakkında kısa bir film de yayınlandı.

Prof. Dr. Toner de filmde yer alan röportajında şu ifadelere yer verdi:

"Vücudumuzun yüzde 95'i kan hücresi. Biz bu kanı daha iyi okuyup, daha iyi değerlendirebilecek bir teknoloji geliştirebilir miyiz dedik ve bunu mikroçiplerle yapmak üzere bir yola çıktık. Milyarlarca kan hücresinin içinde belki bir tane kanserli hücre var ve biz bunu nasıl bulabiliriz sorusunu sorduk. 18 senemizi aldı ama bunu yapabilecek teknolojiyi geliştirdik. Kandaki bilgiyi daha iyi okudukça teşhis edemeyeceğimiz ve tedavisini uygulayamayacağımız hastalık kalmayacak. Kanseri kronik bir hastalığa dönüştüreceğiz ve yakından takip edebileceğiz. Eskiden hep kanserin bir adım arkasındaydık inşallah bundan sonra bir adım önünde olmaya başlayacağız."

Vehbi Koç Ödülü’ne layık görülmesinden dolayı gurur duyduğunu vurgulayan Toner, "Vehbi Bey hepimiz için çok değerli bir insandır. Çocukluğumuzda Vehbi Bey’in hikâyelerine ve onun yaptıklarına imrenerek büyüdük ve onun gibi olmak isteyen insanlar olduk. Vehbi Koç Ödülü’nü almak bir Türk olarak benim için büyük gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Filmde görüşleri yer alan Harvard Üniversitesi’nden laboratuvar arkadaşı Prof. Dr. Korkut Uygun ise "Bu samanlıkta iğne aramaktan daha zor bir problem çünkü normal hücreler birbirlerine benzerler. Boyları, şekilleri aynıdır. Bunların arasından 10 taneyi üstelik 1 saat içinde hastanın hemen yanında yapabilmek hakikaten hem çok inanılmaz bir teknoloji, hem de bilimsel olarak çok büyük bir başarı." yorumunu yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:27
  1. 18. Vehbi Koç Ödülü
  2. Vehbi Koç Vakfı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''Türkleri öldürüyorlar ilaç satmayacağız''
    1. ''Türkleri öldürüyorlar ilaç..
    2. DP, Kocamaz’ın adaylığına ilişkin..
    3. Şehitkamil’in basketbol takımları,..
    4. Sakaryapor taraftarları, Yeni..
    5. Makine mühendisi akademisyen kalemiyle..
    6. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    7. ETSO Başkanı Yücelik’e Vergi Haftası..
    8. Milli haltercilerin Avrupa Şampiyonası..
    9. Katma değeri yüksek ürünler çağrısı
    10. "Hocalı Soykırımı'na imza atanlar..
    11. Samsun’da tanzim satış yerleri kuruldu
    12. Dahi çocuk Elon Musk'a 'Tesla' darbesi
    13. "18. Vehbi Koç Ödülü"nün sahibi Prof...
    14. Demirözü Kaymakamı Coşkun,..
    15. FETÖ'nün "mahrem imam"ına hapis cezası
    16. Kamyonet kasasındaki tüpten sızan gaz..
    17. Tunceli emniyetinden kan bağışına..
    18. Şanlıurfa'daki darbe girişimi..
    19. Garanti Bankası'na "2019..
    20. BM'den Yemen için 4 milyar dolar..
    21. Karaköprü kırsalında çocuklar oyun..
    22. Fatih Yücelik’e önemli görev
    23. Uysal, Sinan Mahallesi Çarşısı’nı..
    24. 6 metrekarede 64 yıllık emek
    25. AK Partili Esgin’den Bozbey’e Şehir..
    26. Adana'daki iskele çökmesi davası
    27. Eski İsrail Bakanına casusluktan 11..
    28. Ak Parti’li Külünk’ten vatandaşlara..
    29. "Kastamonu'da enerji altyapısını..
    30. Gaziantep Ticaret Borsası
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti