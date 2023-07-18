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Tarih 18 Temmuz 1787: Yeniçeri Sekbanı/Yazar Hüseyin Ayvansari'nin vefatı
Tarih

18 Temmuz 1787: Yeniçeri Sekbanı/Yazar Hüseyin Ayvansari'nin vefatı

Yeniakit Publisher
2023-07-18 05:40:00 -
18 Temmuz 1787: Yeniçeri Sekbanı/Yazar Hüseyin Ayvansari'nin vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Yeniçeri Sekbanı/Yazar Hüseyin Ayvansari'yi hayırla yâd ediyoruz.

Eserlerine düştüğü temellük kaydında tam ismi “Hâfız Hüseyin bin el-Hâcc İsmâil Ayvansarâyî”dir. Yazar nisbesini doğduğu semt olan Ayvansarây’dan almıştır. Dergâh-ı âlî Yeniçeri sekbanlarının 15. ortasına bağlı olduğunu çeşitli eserlerinde özellikle belirtir. Ayrıca yine Ayvansaray’daki Toklu İbrahim Dede Mescidi imamı olup 1753-1754 ölen Şeyhülkurrâ Halil Efendi’den “üstadım” şeklinde bahsetmesi hâfızlık sıfatına açıklık getirmekte, hatta onun tarafından yetiştirildiğini düşündürmektedir.



Babası Hacı İsmâil Ağa, Sultan IV. Mehmed’in kızı Hatice Sultan’ın teberdârlarının kethudasıdır. 1752’de vefat edip Ayvansarây’da Toklu Dede Mescidi civarında Ebû Şeybetü’l-Hudrî türbesine gömülmüştür. Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî 1 Temmuz 1787 tarihinde bir akrabasının evinde misafir iken vefat etmiş, Zal Mahmud Paşa Câmii haziresine defnedilmiştir.

Ayvansarâyî’nin yetişme tarzı ve aldığı eğitimle ilgili bildiğimiz tek şey, hâfızlığı ve Yeniçeri sekbanlarından olduğudur. Meydana getirdiği eserler göz önünde bulundurulduğunda, iyi bir tahsil gördüğü anlaşılmaktadır. O, İstanbul’u iyi tanıyan, gezen, dolaşan ve gördüklerini, okuduklarını düzenli bir şekilde kaydeden gözlemci bir kişiliğe sahiptir.



Ayvansarâyî’nin eserleri arasında en çok bilineni Hadîkatü’l-Cevâmi’’dir. Eser, İstanbul ve civarında bulunan cami, mescid, tekke vb. tarihî yapılar hakkında bilgi veren eşsiz bir kaynaktır. Ayvansarâyî, eserinin girişinde kendi ifadesine göre, 1768-1769 yılına gelinceye kadar İstanbul sur içi ve dışı, Galata, Eyüp, Üsküdar ve Boğaziçi’nin her iki yakasından Kadıköy içlerine kadar olan cami ve mescidleri yazmış; eserini 1779-1780 tarihinde temize çekmeye başlamış ve “tebyiz”i 1195/1780-1781 tarihinde bitirmiştir.

Müellif, eserini meydana getirmek maksadıyla İstanbul ve civarında bulunan 821 cami ve mescidi birer birer dolaşarak hepsinde bir veya daha ziyade vakit namaz kılarak inceleme yapmış ve anılan yapıların civarındaki tekkeler, medreseler, çeşmeler ve sebilleri; bunların vâkıfları, vâkıf-ı sânîleri, minber koyanları, buralarda çeşitli vakıflar tesis edenleri, mezarlıklarında medfun bulunan meşâhiri, sahilsarayları vs.yi kaydetmiştir.



Ali Sâtı Efendi bu esere bir zeyl yazmış 1837-1838 senesinde tebyizini tamamlamıştır. Süleyman Besim Efendi 1859-1860 yılına kadar aynı usûl ile Hadîkatü’l-Cevâmi’ye ikinci bir zeyl yazarak Dürrehâü’l-Cevâmi yâhûd Hadîkatü’l-Cevâmi adını vermiştir. Bu zeylle eser daha da zenginleşmiştir. Hadîkatü’l-Cevâmi, Ali Sâtı Efendi ve Süleyman Besîm Efendi’nin zeylleriyle birlikte yayınlanmıştır. (Galitekin 2001)

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