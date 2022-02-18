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Korona Virüs 18 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Korona Virüs

18 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!

Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 19:39:00 - 2022-02-18 19:40:49
18 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığınca 18 Şubat koronavirüs verileri paylaşıldı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek." ifadelerini kullandı.

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