18 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığınca 18 Şubat koronavirüs verileri paylaşıldı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek." ifadelerini kullandı.