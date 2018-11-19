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103 şehidimizin katili 18 teröristi "eşek arısı" imha etti!

TSK, PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü Hançer-2 operasyonunda, 103 şehidimizin katili 18 PKK'lı teröristin nasıl öldürüldüğü belli oldu. "Eşek arısı" olarak bilinen mini drone hainleri imha etti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:45
103 şehidimizin katili 18 teröristi "eşek arısı" imha etti!

103 şehidin katili 18 PKK'lı terörist, "eşek arısı" diye bilinen mini drone'un desteğiyle 504 saatlik müthiş takiple etkisiz hale getirildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Cudi Dağı'nda 3 üst düzey terörist dahil 18 PKK'lının etkisiz hale getirildiği nefes kesen operasyonun detayları ortaya çıktı. 11 Ekim'de "Hançer-2" operasyonuyla başlayan takip şöyle gelişti:

"Eşek arısı" devreye sokuldu

Gabar'da öldürülen teröristlerin dijital materyalleri çözüldü. Telsizden yollanan şifreli mesajlar deşifre edildi. Bir grup teröristin PKK yayınına verdiği röportajdaki fotoğraftan yerleri belirlendi.

Uydu üzerinden koordinatları çıkarıldı. "Eşek arısı" diye tabir edilen sessiz mini drone devreye sokuldu. Bölge çembere alındı. 2 Kasım'daki büyük operasyonla teröristler gruplar halinde öldürüldü.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 07:45
  1. eşek arısı
  2. PKK
  3. mini drone
  4. uyuşturucu operasyonu

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