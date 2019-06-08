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18 okulda 50 gösteriyle Bale Festivali

Muratpaşa Belediyesi’nin İstanbul, İzmir, Bursa, Bodrum ve Antalya’dan 18 okulun katılımıyla 2’nci Çocuk ve Genç Bale Festivali’ni 16 Haziran’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:39
18 okulda 50 gösteriyle Bale Festivali

Muratpaşa Belediyesi’nin İstanbul, İzmir, Bursa, Bodrum ve Antalya’dan 18 okulun katılımıyla 2’nci Çocuk ve Genç Bale Festivali’ni 16 Haziran’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek. Festival biletleri kültür merkezi gişelerinden satışa sunuldu.


Muratpaşa Belediyesi’nin ilkini 2017’de gerçekleştirdiği Çocuk ve Genç Bale Festivali’nin 2’ncisini farklı bir içerikle 16 Haziran Pazar günü gerçekleştirecek. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek festivalin yarışma bölümü kaldırılırken İstanbul, İzmir, Bursa, Bodrum ve Antalya’dan katılacak okullarla etkinlik tam anlamıyla bir festivale dönüştü. Dans, mimik, müzik, duygu ve dekoru birleştiren en etkileyici sahne sanatlarından balenin en sıra dışı festivaline 18 okul katılacak. Balerinlerin ve baletlerin klasik bale ve modern bale kategorilerinde 50 gösteri sunacağı festival, özel bale okulları ve stüdyolarında bale eğitimi alan 6-17 yaş ve18-22 yaş gruplarının katılımıyla solo, grup ve Grand Pas De Deux ve Grand Adagio kategorilerinde gerçekleştirecek. 10 lira olarak belirlenen festival biletleri www.biletantalya.com ve kültür merkezi gişelerinden satışa sunuldu.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeniden düzenlenen festivalin bale eğitimi alan çocuk ve gençlerin yeteneklerini teşvik etmek ve deneyim kazanmalarına destek olmayı amaçladığını söyledi. Festivalin Rusya Dostluk ve Kültür Derneği işbirliğiyle düzenleneceğine dikkat çeken Başkan Uysal, "Dünya çapında bir üne sahip ve 25 yıllık bir geçmişe sahip Aspendos Opera ve Bale Festivali’ne ev sahipliği yapan Antalya’nın bu alanda sahip olduğu imajı daha da kuvvetlendirmek için 2017’de başladığımız bu yolculuğa 16 Haziran’da farklı bir içerikle devam ediyoruz. Zaman içinde Türkiye’nin dört bir yanından bale okullarının, stüdyolarının katılımıyla çok daha görkemli bir noktaya taşımayı hedeflediğimiz festivalle Antalya’mız, Muratpaşa’mız genç bale sanatçılarının en büyük sahnesi olacak" ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:39
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