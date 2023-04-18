18 Nisan 2021: Akademisyen Ali Özek'in vefatı

1932 yılında Muğla’ya bağlı Fethiye kazasının Doğanlar köyünde doğdu. 1944 senesinde hafız olmuştur. 1950 senesinde Mısır’a gitmiş ve 1951 senesinde Kahire’deki el-Ez her Üniversitesi’ne girmiştir. 1955 senesinde Usülüddin Fakültesi’ni, 1957’de aynı fakültenin Kur’an ve Hadis ilimleri mastır bölümünü bitirmiştir. 1957’de İzmir’e gelen Özek 1959’a kadar Kestane pazarı Kur’an Kursu’nda öğretmenlik yapmıştır. 1962’de önce İstanbul İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenliğe başlamış, daha sonra 1962-1963 ders yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi olmuştur. Özek, bu arada, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girmiş, 1966’da Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları bölümünü bitirmiş, aynı fakülte de doktora öğrenimine devam ederek 1973’te Edebiyat Doktoru unvanını almıştır. 1979’da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü’ne getirilen Özek, 1982 yılına kadar üç buçuk yıl bu görevi sürdürmüştür. 12.11.1986’da doçent, 1991’de profesör olmuştur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında Tefsir ve Belagat dersleri vermekte iken 1998 senesinde emekli olmuştur. 1994 yılından itibaren Kazakistan’ın Almatı şehrinde, Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak 2002 yılına kadar çalışmıştır.