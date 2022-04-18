18 Nisan 1960: İnönü’nün Demokrat Parti Hükümetini Darbeyle Tehdit Etmesi

18 Nisan 1960’daki Meclis’teki fırtınalı tartışmada CHP Genel Başkanı İnönü, Hükümete “Bu yolda giderseniz sizi ben bile kurtaramam” diye bağırmıştı. Milli Damat Metin Toker’e göre bu söz, ‘Darbeye yeşil ışık yakmasa bile sarı ışık yakmaktan da başka bir şey değildi’ (Hale,1996:107)









18 Nisan 1999: Genel ve Yerel Seçimlerin Birlikte Yapılması

1999 yılının Nisan ayında yapılan seçimler birçok parti bakımından sürpriz sonuçlara vesile oldu. DSP %22, MHP %18, ANAP %13, DYP %12, CHP %9 oy alırken üzerinden 28 Şubat Darbesi geçmiş Fazilet Partisi %15 oy alarak 111 milletvekili çıkardı.





Bir önceki seçimde RP olarak %22 ile birinci olan Erbakan’ın hareketi bu kez Fazilet olarak %15 ile üçüncü parti olmuştu.Kemalist Laik oylar DSP’de birikmiş, yasakçı CHP barajın altında kalmış oldu.





Geleneksel muhafazakâr Türkçü oylar ise MHP’yi tercih etmişti. İlk defa başını açmadan yemin edeceğini açıkca beyan eden bir hanım (Merve Kavakçı), TBMM’ye seçilmişti.. MHP listesinden de, meydanlarda başörtü ile propaganda yapan, ancak TBMM’de başını açıp açmayacağı hususunda net konuşmayan Nesrin Ünal da milletvekili seçilmişti.









18 Nisan 2007: Malatya’da Zirve Yayınevi Katliamı

18 Nisan 2007 günü Türkiye Malatya’dan gelen haberle sarsılır. Zirve Yayınevi’ni basan gençler, Hıristiyanlık propagandası yaptıkları gerekçesiyle biri Alman üç kişiyi bağlayarak boğazlarını kesmişlerdir. Olay büyük yankı uyandırır.





Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine girdiği bu günlerde yapılan bu eylem provokatiftir ve amacı ülkeyi bir kaosa sürüklemektir. “Sanıkların telefon dökümlerine bakıldığında Özel Harekât Dairesi’nde görevli bir astsubaya çıkıyordu. Bir başka sanık ise Malatya 2. Ordu lojmanlarında oturan bir subay ile çok sayıda telefon görüşmesi yapmıştı.” (Şamil Tayyar,2008:183)

18 Nisan: 2017: Tunceli'de Helikopter Düştü: 12 Asker Şehit Oldu







18 Nisan 2021: Ali Özek’in Vefatı

1932 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinin Doğanlar köyünde doğdu.1941 yılında Çaltılar İlkokulu'nu bitirdi. Sonra dini bilgiler edinmek ve hafız olmak üzere Antalya'nın Kayabaşı Köyüne gitti. Orada Ömer Ali Hafız'dan Kur'an öğrendi. 1944 senesinde hafız oldu.

1950 senesinde Mısır'a gitti. 1951 senesinde Kahire'deki El-Ezher Üniversitesi'ne girdi. 1955 senesinde Usülüddin Fakültesi'ni bitirdi. 1957'de aynı fakültede Kur'an ve Hadis ilimIeri bölümünde mastır yaptı.





1962 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde öğretmenliğe başladı. Daha sonra 1962-1963 ders yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi oldu. Tez konusu: "Zemahşeri ve Arap Lügatçiliğindeki Yeri"dir. 1979'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirildi. 1982 yılına kadar üç buçuk yıl bu görevi sürdürdü.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında Tefsir ve Belagat dersleri vermekte iken 1998 senesinde emekli oldu. 1994 yılından itibaren Kazakistan'ın Almatı şehrinde, Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu görevi 2002 yılına kadar devam etti.

Almatı Uluslararası Oku Üniversitesi'ni kuran Ali Özek, aynı şehir merkezi ve civarında beş tane caminin yapılmasına da öncülük etmiştir.