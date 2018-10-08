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14 ilde FETÖ operasyonu! 18 muvazzaf asker gözaltına alındı

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Van merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 muvazzaf asker gözaltına alındı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:33
14 ilde FETÖ operasyonu! 18 muvazzaf asker gözaltına alındı

Van merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda 18 muvazzaf asker gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Yakalama kararı bulunan bir şüpheli aranıyor

Van Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Van, Afyonkarahisar, Trabzon, Mardin, İstanbul, Giresun, Amasya, Burdur, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karabük, Konya, Isparta ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlara el konuldu, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli aranıyor.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:33
  1. Karabük
  2. Trabzon
  3. Mardin
  4. Kahramanmaraş
  5. Konya
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Isparta
  9. Giresun
  10. Gaziantep
  11. Burdur
  12. Amasya
  13. Afyon
  14. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  15. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  16. kripto yapılanma
  17. FETÖ/PDY
  18. Van Emniyet Müdürlüğü
  19. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi

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