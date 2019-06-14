18 milyon öğrenci karne aldı! Uzmanlar uyarıyor

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak 3 aylık yaz tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak. 9 Eylül’de başlayacak 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Uzmanlar uyarıyor

Anne ve babaların çocukların başarısını sadece karnedeki notları üstünden değerlendirmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, karnenin yalnızca öğrencinin performansını söyleyerek, karne sonuçlarının aile, öğretmen ve okulun da performans raporu olduğunu ifade ediyor.

Başarı tarifinin yüksek not olmadığına dikkat çeken uzmanlar, "Bazı öğrenciler bütün yıl çalışıp iyi notlar almanın rahatlığıyla tatili dört gözle beklerken bazıları için düşük notların aileye bildirilmesi sıkıntı kaynağı olabiliyor. Çocuklar maalesef anne babalarından gelecek tepkileri kestiremeyip, cezalardan ürkerek hatalı ve üzücü yollara başvurabiliyor. Karnesinde oynamalar yapan ya da ailesinden korkup intihara giden öğrencilerin öykülerine tanık oluyoruz. Sadece yıl sonunda karneye bakıp öğüt ya da ceza veren ebeveynlerden ziyade yıl içinde çocuğuyla iletişim içinde olan ve onun ihtiyaçlarına yanıt veren ebeveynlerden olmaya özen gösterilmeli” şeklinde uyarıyor.