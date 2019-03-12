18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ne doğru

Bu yıl 18.’si gerçekleştirilecek olan ’Mersin Uluslararası Müzik Festivali’, şef Rengim Gökmen yönetiminde dünyaca ünlüpiyano ikilisi Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin seslendireceği ’Mozart İki Piyano Konçertosu’ ile açılacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan ’18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’, perdelerini, Güher ve Süher Pekinel kardeşlerle açacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı bas Tevfik Rodos’un da Mozart aryaları ile yer alacağı iki bölümlük konser, 10 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde seslendirilecek. İkiliye, MUMF Oda Orkestrası da eşlik edecek.

Pekinel kardeşler

Dünyanın en önemli şefleri ve orkestralarıyla birlikte anılan Pekinel kardeşler, 6 yaşında başladıkları iki piyano konserleriyle sayısız başarılara imza atarak, bir çok ödül aldı. 1991 yılında TBMM tarafından ’Devlet Sanatçısı’ unvanı da verilen sanatçılar, müzikal başarılarının yanı sıra son 10 yıldır sürdürdükleri sosyal projeleriyle de adlarından sıkça söz ettirdi.