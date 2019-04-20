18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Festival kapsamında Azerbaycanlı sanatçı Çınare Melikzade, Mersin'de konser verdi

MERSİN (AA) - Bu yıl 18'incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF) kapsamında, Azerbaycanlı sanatçı Çınare Melikzade, sahne aldı.

Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konserde Azerbaycanlı sanatçı Melikzade, sanatseverlerle buluştu. Azerbaycanlı ve Türk sanatçıların şarkılarını seslendiren Melikzade, yoğun ilgi gördü. Seyircilerin arasında şarkılarını seslendiren sanatçı, sanatseverlerden büyük alkış aldı. Çeşitli etkinlik, gösteri ve konserlerin yer aldığı festival, 2 Mayıs'a kadar sürecek.

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