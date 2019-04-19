18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Rock grubu Zakkum konser verdi

MERSİN (AA) - Bu yıl 18'incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF) kapsamında, rock müzik grubu Zakkum sahne aldı. Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konserde Zakkum, sevenleriyle buluştu. Ünlü rock grubu, "Bir Gece Yarısı" ve "Her Gün Sonbahar" albümünden sevilen şarkılarını seslendirirken, hayranları grubun öne çıkan parçalarına eşlik etti. Sanatseverler, rock grubunun performansını konser boyunca cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Çeşitli etkinlik, gösterim ve konserlerin yer aldığı festival, 2 Mayıs'a kadar sürecek.



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