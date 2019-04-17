18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Festival kapsamında, Orta Doğu'nun ünlü kemancısı Hanine Al Alam ile kanun virtüözü Ahmet Baran aynı sahnede buluştu

MERSİN (AA) - Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, Orta Doğu'nun ünlü kemancısı Hanine Al Alam ile kanun virtüözü Ahmet Baran aynı sahnede bir araya geldi. Festival kapsamında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alan Al Alam ve Baran, Mersinli sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. "Kanun Namına Project" adlı özel bir projeyle gerçekleştirilen konserde, Arabia, Tocota, Masum Aşk, Mayas, Arap halk şarkıları, Türk Macar dansları, Nostalgia, Arafha Beya, Enta Omri, Azize, Güneş Dansı, A Have Brake Down, Balasi, Hicazkar Çeşitleme-Oyun Havası, Hava Naguhila-Kasap Havası eserleri seslendirildi. Konserde dansçılar da sahnede Al Alam ve Baran'a eşlik etti. Unutulmaz bir akşam yaşayan sanatseverler de alkışlarıyla sanatçılara destek verdi. Konsere, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı.

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