0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

Festival kapsamında, Orta Doğu'nun ünlü kemancısı Hanine Al Alam ile kanun virtüözü Ahmet Baran aynı sahnede buluştu

17 Nisan 2019 Çarşamba 22:31
18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

MERSİN (AA) - Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, Orta Doğu'nun ünlü kemancısı Hanine Al Alam ile kanun virtüözü Ahmet Baran aynı sahnede bir araya geldi.

Festival kapsamında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alan Al Alam ve Baran, Mersinli sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

"Kanun Namına Project" adlı özel bir projeyle gerçekleştirilen konserde, Arabia, Tocota, Masum Aşk, Mayas, Arap halk şarkıları, Türk Macar dansları, Nostalgia, Arafha Beya, Enta Omri, Azize, Güneş Dansı, A Have Brake Down, Balasi, Hicazkar Çeşitleme-Oyun Havası, Hava Naguhila-Kasap Havası eserleri seslendirildi.

Konserde dansçılar da sahnede Al Alam ve Baran'a eşlik etti.

Unutulmaz bir akşam yaşayan sanatseverler de alkışlarıyla sanatçılara destek verdi.

Konsere, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 22:31
  1. Mersin
  2. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Svetislav Pesic: “Anadolu Efes’i tebrik ederim”
    1. Svetislav Pesic: “Anadolu Efes’i..
    2. Ergin Ataman: “Barcelona’ya 2-0..
    3. ÖSYM eski başkanı Ali Demir için..
    4. Sosyal medya hesabı bağ evi hırsızını..
    5. 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
    6. Trump'ın Yemen tasarısını veto..
    7. Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti
    8. Saraybosna İş Forumu'nda AA'ya ödül
    9. Orhan Gencebay yoğun bakıma alındı |..
    10. Suriye sınırında askeri hareketlilik
    11. Binali Yıldırım’dan Ekrem İmamoğlu..
    12. Trump'tan kızı Ivanka'ya Dünya Bankası..
    13. Netanyahu’ya hükümet kurma görevi..
    14. "Sırbistan, FETÖ kurumlarının..
    15. ABD'den Venezuela Merkez Bankasına..
    16. Rusya Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi..
    17. PSG üçüncü kez şampiyonluk vizesi..
    18. Ahmet Davutoğlu'ndan Turgut Özal..
    19. Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi..
    20. Arnavutluk'ta Reja dönemi
    21. "Libya'da krizin çözümünde halk..
    22. Binali Yıldırım'dan Twitter paylaşımı
    23. Ağrı’da nisan ayında kar yağışı
    24. Mazbata sonrası Binali Yıldırım'dan..
    25. Basketbolda maçın ardından
    26. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    27. Cezayir'in en zengin iş adamı ifade..
    28. Antalya'daki cinayet
    29. Emine Erdoğan'a "Fark Yaratan" ödülü..
    30. THY Euroleague: Anadolu Efes: 75 -..
    Bülent Arınç: Zannediyorum ki çok yakın zamanda...
    Bülent Arınç: Zannediyorum ki çok yakın zamanda...
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 2 ay içerisinde tabelayı asacak
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 2 ay içerisinde tabelayı asacak
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi