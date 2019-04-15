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18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

"Mersin, Soli Pompeipolis'in Gün Doğuşuna Ezgi Arıyor" temasıyla gerçekleştirilen beste yarışmasında Sonat Mutver'in "SNDJF" rumuzlu eseri birinci seçildi

15 Nisan 2019 Pazartesi 21:55
18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

MERSİN (AA) - Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen beste yarışmasının kazananları belli oldu.

Festivalin, "Mersin, Soli Pompeipolis'in Gün Doğuşuna Ezgi Arıyor" temasıyla yapılan 9. beste yarışmasının final konseri, Latin Katolik Kilisesi'nde gerçekleştirildi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, konserde finale kalan 5 eseri seslendirdi.

Seyirciler seslendirilen eserleri ilgiyle dinlerken, puan vererek sıralamayı belirledi.

Yarışmada Sonat Mutver'in bestelediği "SNDJF" rumuzlu eser birinci, Aleksandra Nadin Bolşen'in "Kestane" adlı eseri ikinci oldu.

Üçüncülüğü ise Mutver'in "BGSM" ile Akın Kilis'in "Sütun" adlı isimli eseri paylaştı.

İlk üçte yer alan eser sahiplerine para ödülü ve sertifika verildi.



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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 21:55
  1. "MersinSoli Pompeipolis'in Gün Doğuşuna Ezgi Arıyor"
  2. 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
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