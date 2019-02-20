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18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 12 Nisan’da başlıyor

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl 18’inci kez sanatseverlerle buluşacak.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 12 Nisan’da başlıyor

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl 18’inci kez sanatseverlerle buluşacak. Bu yıl da dünyaca ünlü sanatçı ve gruplara ev sahipliği yapacak festival, 12 Nisan-2 Mayıs 2019 tarihleri arasında müzik ve gösteri şöleni yaşatacak.


Başladığı ilk günden bu yana birçok ülkeden dünyaca ünlü sanatçı ve grupları, başta Mersinliler olmak üzere sanatseverlerle buluşturan Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin hazırlıklarında sona gelindi. Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in tanıtımında öncü bir rol üstlenen festival, 9. Beste Yarışması ve Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği ile birlikte 16 etkinliğe, Mersin’in önemli konser salonları ve tarihi mekanlarında ev sahipliği yapacak.


Sanat Etkinlikleri Derneği’nin düzenlediği festivale bu yıl da Kültür Bakanlığı, Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, ilçe belediyeleri, odalar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı, Hollanda Ankara Büyükelçiliği, ABD Ankara Büyükelçiliği, Avusturya Kültür Ofisi ile firmalar destek verecek.


20 gün sürecek festival kapsamında, 9. Beste Yarışması ve Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği ile birlikte Festival Sanat Ödülü, Festival Kent Ödülü, Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü olmak üzere üç dalda ödüller de dağıtılacak. Beste yarışmasının bu yılki teması ise “Mersin, Soli Pompeipolis’in Gün Doğuşuna Ezgi Arıyor” olarak belirlendi. Yurt içinden ve yurt dışından gelecek sanatçılar ve müzik topluluklarından oluşan festival programı, Şubat ayı sonunda düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak.


Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF) Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı yaptığı açıklamada, “Bir yıl boyunca süren çalışmalarımız sonucunda yeni bir festivali daha halkımızla buluşturmanın mutluluğu içindeyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
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