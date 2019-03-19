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18 Mart ve şehitler anısına Kazdağları’na 500 dağcı tırmanış yaptı

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği Şehitleri Anma Tırmanışı’na katılan 500’e yakın dağcı, bin 774 metre yükseklikteki Kazdağları’na tırmanarak şehitler anısına bayrak bıraktı.

19 Mart 2019 Salı 14:57
18 Mart ve şehitler anısına Kazdağları’na 500 dağcı tırmanış yaptı

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği Şehitleri Anma Tırmanışı’na katılan 500’e yakın dağcı, bin 774 metre yükseklikteki Kazdağları’na tırmanarak şehitler anısına bayrak bıraktı.


Türkiye’nın dört bir yanından gelen Türkiye Dağclık Federasyonuna bağlı 500’e yakın dağcı Bayramiç Ayazma Pınarı Tabiat Parkı’na gelerek kamp kurdu. Tırmanış öncesi kampçıları çadırlarında tek tek ziyaret ederek sohbet eden Bayramiç Kaymakamı Ali İkram Tuna, dağcılara enerji olsun diye Kazdağları zirvelerinden elde edilen ve özel olarak üretilen Türkiye’nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek işlenmemiş ham bal ve propolis karışımlarından ikram etti.


Kazdağları Zirve yürüyüşüne her yıl olduğu gibi bu yılda ev sahipli yapmanın mutlu gururunu yaşadıklarını belirten Kaymakam Ali İkram Tuna “Çanakkale Zaferi’nin her yıl bu topraklarda yaşatılması ve saygıyla anılması bizim için çok değerli.Her yıl giderek geniş kitlelere ulaşan bu tırmanış bizleri çok gururlandırıyor”dedi.


Alplerden sonra dünyada en kaliteli havanın olduğu ikinci bölge olan Kazdağları hakkında da katılımcılara bilgiler veren Kaymakam Tuna “Kazdağları, gerek bitki örtüsü gerekse gürül gürül çağlayan şelaleriyle insanı bambaşka dünyalara taşıyan sıra dışı bir güzellik. Endemik bitkilerin ilk toplayıcısı Alman doğa bilimcisi Paul Sintenis 1883 yılında ilk bitkilerini Kazdağları’ndan toplamış ve dünya ilaç sanayiinin hizmetine sunmuştur.Biz bu nedenle Kazdağları’nın aromatik bitkiler ve arıcılık anlamında çok gelişmesini arzuluyuz. Bu bağlamda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile işbirliği içerisinde Kazdağları Salgı Balı üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Yapılan araştırmalar neticesinde bölgeden Türkiye’de Antioksidan oranı çok yüksek ballar elde etmemiz bizi olabildiğince heyecanlandırdı. Kazdağları’nda bal ormanları projemizi yakın bir zaman dilimi içerisinde hayata geçireceğiz.Bu tür organizasyonlar gerek bölge halkının kalkınması adına gerekse kırsal turizm adına çok değerlidir. “diye konuştu.


Organizasyona ev sahipliği yapan Derya Demircan ise “Şuan Türkiye’nin antioksidan ve prolin değeri en yüksek ballarını üretiyoruz. Ballarımız Avustralya ve Yeni Zelanda ‘da üretilen balların değerlerinden çok yüksek. Ballarımızın değerinin bu kadar yüksek çıkmasındaki neden yerinde sağım teknikleri ve Kazdağları’nın bitki florası açısından zenginliği” diye konuştu.


İkramın ardından 1774 metrelik zirve yürüyüşü için start veren dağcılar, 7 saat süren yürüyüşün ardından zirveye ulaşmaya başardı.Zirvede İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından,Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emin Ali Kalcıoğlu Çanakkale İl Temsilcisi Erdal Öztura ve dağcılar günün anısına bayrak bıraktılar.


Bu yıl katılımın beklenilenin üstünde bir seviyeye ulaşmasından çok mutlu olduklarını belirten organizasyon sorumlusu Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Kalcıoğlu, “Yürüyüş öncesi parkurunzorluklarından arkadaşlarımıza bahsetmiştik. Tüm zorluklara rağmen tüm dağcılarımız zirve tırmanışını başarıyla tamamladı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:57
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