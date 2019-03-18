18 Mart Şehitleri dualarla yad edildi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, Samsun’daki şehitler dualarla anıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, Samsun’daki şehitler dualarla anıldı.

Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında düzenlenen programlarda şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Asri Mezarlığı’nda düzenlenen törende Samsun Valisi Osman Kaymak, şehitleri ziyarete gelen İlkadım 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine; şehitlik ve milli bilinci kısaca anlattı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kurum müdürleri, askeri erkan şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.

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