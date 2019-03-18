18 Mart Şehitleri anma programı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü kapsamında 100. Yıl Kültür Merkezinde anma programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşması Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Teke tarafından yapıldı. Teke, "Ülke savunması, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için mücadele eden, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet mensupları olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda, ülkenin bekası, menfaati için canını hiçe sayan Kahraman gazilerimiz ile aziz şehitlerimizin ailelerinin kurmuş oldukları bir STK’ dır, Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Anma ve anlama programını icra ettiğimiz bu özel gün 27 Haziran 2002 tarihinde 4768 sayılı Kanun’a göre 18 Mart Şehitler Günü olarak kabul edilmiştir. 18 Mart Şehitler Günü ve Bu tarihe ’Şehitler Günü’ adını veren Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, Rabb’ime hamdüsenalar olsun. Hayatlarının baharında şehadet içen şehitlerimiz ile kahraman gazilerin emekleri boşa gitmedi. Anadolu’da bayrak inmedi, ezan dinmedi, güzel Türkiyem bölünmedi. 82 milyon insan huzur içerisinde yaşamakta" dedi.

Yapılan konuşma sonrasında Çankırı Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. Gösteriler esnasında duydu dolu anlar yaşanıldı.

Yapılan programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, ÇAKÜ Rektörü Prof. Hasan Ayrancı, İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. Hıdır Ayçiçek, daire amirleri siyasi parti temsilcileri şehit ve gazi aileleri katıldı.