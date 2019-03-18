18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bizim için dirilişin sembolü olan Çanakkale, yarınlara umutla bakmamızı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tarihi şanlı zaferlerle dolu olan ecdadın, 18 Mart 1915'de Çanakkale'de tüm olumsuzluklara ve imkansızlıklara rağmen büyük bir destan yazdığını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, askeri ve siyasi başarı olmaktan öte aziz milletin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin ispatı olduğunu vurgulayan Usta, "İnanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bu zafer, Cumhuriyetimizin kurulmasına giden yolda büyük bir önem arz etmiş ve tarihe yön vererek emperyalist güçler karşısında birçok mazlum halka ilham kaynağı olmuştur." ifadesine yer verdi.

Anadolu'dan, Balkanlar'dan, Arap Yarımadası'ndan, Ortadoğu'dan, Afrika'dan etnik kökeni, rengi fark etmeksizin özgürlük tutkusuyla Çanakkale'de bir araya gelen Mehmetçik'in bütün dünyaya bir insanlık dersi verdiğini aktaran Usta, aynı toprağa kanlarını akıtanların yazdığı Çanakkale Zaferi'nin temelinde güçlü bir inanç, tertemiz bir iman yattığını kaydetti.

Çanakkale Zaferi'nin torunlarının, 15 Temmuz'da da ecdadın mirasına sahip çıkarak hainlere gerekli dersi verdiğini, demokrasisine ve özgürlüğüne olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu hatırlatan Usta, 104 yıl önce büyük bir medeniyet mücadelesi veren Türkiye'nin, bugün benzer tehditler karşısında aynı şekilde kararlı tutumunu sürdürdüğünü bildirdi.

Usta, Türkiye'nin, bekasına yönelen tehditleri ve tüm saldırıları milletin yılmaz mücadelesiyle etkisiz hale getirmeye devam edeceğini, bu uğurda en büyük güç kaynağının millet olduğunu belirtti.

"Bizim için dirilişin sembolü olan Çanakkale, yarınlara umutla bakmamızı sağlamaktadır." ifadesine yer veren Usta, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü için hayat hakkından vazgeçen şehitleri minnet ve saygıyla yad eden Usta, tüm şehitlere ve ahirete irtihal eden gazilere rahmet diledi.