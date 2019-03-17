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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:- "Çanakkale ruhuyla Cumhuriyet'i kurduk, demokrasimizi yerleştirdik ve geleceğe de bu ruha uygun birlik ve beraberlik adımlarıyla yürüyoruz"

17 Mart 2019 Pazar 12:13
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Çanakkale ruhuyla Cumhuriyet'i kurduk, demokrasimizi yerleştirdik ve geleceğe de bu ruha uygun birlik ve beraberlik adımlarıyla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Seyit Torun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, emperyalist güçlerin 104 yıl önce Türkiye'yi parçalama gayretleri karşısında Türk milletinin tek yumruk olarak tüm dünyaya "Çanakkale geçilmez." dedirttiğini belirtti.

Açıklamasında "Biz Çanakkale ruhuyla Cumhuriyet'i kurduk, demokrasimizi yerleştirdik ve geleceğe de bu ruha uygun birlik ve beraberlik adımlarıyla yürüyoruz." ifadeleri yer alan Torun, Çanakkale'de etnik kökenleri, inançları, mezhepleri ne olursa olsun, vatanın dört bir yanından gelen 250 bin şehidin, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin sembolü olduğunu vurguladı.

Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Bugün de ülkemizin geleceği açısından, içinde bulunduğumuz karanlık günleri geride bırakabilmek adına Çanakkale'deki o yüce ruhtan ilham alıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur' sözlerinde ifadesini bulan bu zafer, aynı zamanda Mehmetçik'in vatan ve millet sevgisinin de ölümsüzlük anıtıdır.

Başta Çanakkale Zaferi'nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk vatanının ve milletinin ebedi varlığı ile devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz."

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:13
  1. 18 mart
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
  3. Çanakkale Zaferi
  4. yazılı açıklama

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