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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı

Kırgızistan'daki anma töreninde, Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden şehitler ile Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu- Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat:- "Dini temelde yapılan, acı bir saldırıydı. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

16 Mart 2019 Cumartesi 02:10
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yapılan terör saldırısına ilişkin, "Dini temelde yapılan, acı bir saldırıydı. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Konferans Salonu'nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasilika Fırat, büyükelçilik müşavirleri ve ataşeler, KKTC Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, akademisyenler, Türk devlet okullarında görevli öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmalardan önce Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden şehitler ve Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törende açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Fırat, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında "çok hunharca, İslamofobik bir saldırı gerçekleştirilmesinden dolayı sarsıldıklarını" ifade etti.

Saldırıda 49 Müslüman'ın hayatını kaybettiğini hatırlatan Büyükelçi Fırat, "Dini temelde yapılan acı bir saldırıydı. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Daha sonra anma programının anlam ve önemine değinen Cengiz Kamil Fırat, şunları kaydetti:

"Bugün hep birlikte olmak, bizim için gurur vesilesi ve gurur kaynağıdır. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü, Mehmet Akif Ersoy'u ve 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma günümüzde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnet ile anıyoruz."

Program, konuşmaların ardından Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Kırgız-Türk Anadolu Lisesi öğrencilerince "Dur yolcu" ve "İstiklal Marşı" adlı şiirler okundu, konuklara, "Son Mektup" adlı sinema filmi izlettirildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 02:10
  1. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi
  2. Anma programı
  3. Kırgızistan

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