0553 313 94 23

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Çanakkale kanla, gözyaşıyla yazılmış, milletimizin cesaret, asalet ve haysiyetinde ölümsüzleşmiş bir destandır. Ülkemiz ve milletimiz için geleceğe doğru attığımız her adımda bu destan, cesaretimiz, kararlılığımız ve irademiz olup yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor"

18 Mart 2019 Pazartesi 12:08
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Zaferi'nin kanla, gözyaşıyla yazılmış, Türk milletinin cesaret, asalet ve haysiyetinde ölümsüzleşmiş bir destan olduğunu belirterek "Ülkemiz ve milletimiz için geleceğe doğru attığımız her adımda bu destan cesaretimiz, kararlılığımız ve irademiz olup yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ersoy, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

18 Mart 1915 tarihinin, milletler mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ersoy, "Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından başlayarak, yeni cumhuriyetin kuruluşuna tesir edecek kadar etki sahası geniş bir zafer günüdür. Bu savaş; inancın manevi gücünün, varlığın fiziki kuvvetini yendiği, askeri zeka ve stratejinin, gurur ve kibri denizde boğduğu gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, boğazın denizden geçilemeyeceğini çok net bir şekilde ortaya koymuş ve 7 iklimden teşekkül bir ordunun bu vatan toprağına ayak basarak Anadolu’nun evlatlarına meydan okuduğu kara savaşlarının başlamasına sebep olmuştur. Sonuç değişmemiş, Türkün iman ve vatan sevdasıyla dolu yüreği, denizde olduğu gibi karada da düşmanı mağlup etmeyi başarmıştır.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişimizi var eden ve geleceğimize yol gösteren bütün gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çanakkale kanla, gözyaşıyla yazılmış, milletimizin cesaret, asalet ve haysiyetinde ölümsüzleşmiş bir destandır. Ülkemiz ve milletimiz için geleceğe doğru attığımız her adımda bu destan cesaretimiz, kararlılığımız ve irademiz olup yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:08
  1. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü
  2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güvercin hırsızları tutuklandı
    1. Güvercin hırsızları tutuklandı
    2. Beykoz’da sanatçıdan Murat Aydın’a..
    3. İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4..
    4. T129 Atak, Latin Amerika’ya çıkartma..
    5. Destici: "ABD ve İngiltere’nin..
    6. Yaşlı adamın katil zanlısı yakalanarak..
    7. Vali Memiş en küçük şehit yakınını..
    8. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    9. Çanakkale şehitleri, Edirnekapı..
    10. Süleyman Soylu: "Dünyadaki zulme..
    11. Dumlupınar’da 253 bin Çanakkale şehidi..
    12. Saadet Partisi adayı, terör..
    13. Foça Belediyespor, kupasını aldı
    14. Gökçek'ten Yıldız Tilbe açıklaması:..
    15. Çocuk parkında dehşet
    16. Kuveyt Fonu'ndan Özbekistan'a 30..
    17. Zimbabve’yi vuran kasırgada ölü sayısı..
    18. Yabancıya konut satışında tarihin en..
    19. AK Parti’li Gülaçar: “Çanakkale’de..
    20. Denizli’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
    21. Başkan Türel, ‘Serik’e tren geliyor’
    22. MHP’li vekilden 18 Mart Çanakkale..
    23. MHP’li Başkan adayı Bıyık’ı gören..
    24. Başkan Altay: "Hemşehrilerimizle gönül..
    25. Kemal Aktaş Stadı ve Esnafspor..
    26. Aydınlı milli atlet dünya 4. oldu
    27. Başkan Alıcık, 32 aileyi daha ev..
    28. Ordu’da Çanakkale coşkusu
    29. İl Müdürü Yoldaş ve ekibi çiftçilerle..
    30. Taşpınar; “Çanakkale Zaferi, bizim..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!