18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitleri anmak için Çanakkale Türküsü'nü seslendirdikleri bir video hazırladı.

Kadıköy Anadolu Lisesi Prodüksiyon ve Müzik Teknolojileri Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir video hazırladı. Müzik öğretmenleri Feryal Sadıkoğlu ve Murat Kaya danışmanlığında öğrenciler Almila Köksal, Alp Eren Barutçu, Alper Ayaz, Altay Bayraktar, Ayşegül Bozoğlu, Başar Özkan, Berkay Eken, Doğa Dirikan, Ece Öner, Efe Arda Deniz, Elif Özsüle, Gökalp Özer, Gülce Uysal, İlke Öncü, Kaan Kale, Kutay Düzel, Kutay Kurtaş, Mert Çorumlu, Mert Mıcık, Özgür Haznedar, Rüzgarer Engin Aydın, Sedat Can Tuncalı, Tuana Demir, Yalım Barlas, Zeynep Akat ve Zeynep Savaş, Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi ve kaydetti. Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde şehitleri anmak ve Türkiye için fedakarlık yapanlara saygı göstermek amacıyla hazırlanan video, "Çanakkale İçin KAL" başlığıyla YouTube'de yayımlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.