0553 313 94 23

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitleri anmak için Çanakkale Türküsü'nü seslendirdikleri bir video hazırladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:34
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

Kadıköy Anadolu Lisesi Prodüksiyon ve Müzik Teknolojileri Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir video hazırladı.

Müzik öğretmenleri Feryal Sadıkoğlu ve Murat Kaya danışmanlığında öğrenciler Almila Köksal, Alp Eren Barutçu, Alper Ayaz, Altay Bayraktar, Ayşegül Bozoğlu, Başar Özkan, Berkay Eken, Doğa Dirikan, Ece Öner, Efe Arda Deniz, Elif Özsüle, Gökalp Özer, Gülce Uysal, İlke Öncü, Kaan Kale, Kutay Düzel, Kutay Kurtaş, Mert Çorumlu, Mert Mıcık, Özgür Haznedar, Rüzgarer Engin Aydın, Sedat Can Tuncalı, Tuana Demir, Yalım Barlas, Zeynep Akat ve Zeynep Savaş, Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi ve kaydetti.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde şehitleri anmak ve Türkiye için fedakarlık yapanlara saygı göstermek amacıyla hazırlanan video, "Çanakkale İçin KAL" başlığıyla YouTube'de yayımlandı.

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:34
  1. Çorum
  2. Çanakkale
  3. Aydın
  4. 18 MartŞehitleri Anma Günü
  5. Kadıköy Anadolu Lisesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın fiyatları
    1. Altın fiyatları
    2. Horlama erkeklerde daha sık görülüyor
    3. İngiltere'den Türkiye açıklaması:..
    4. Kadın sanayiciler OSB Başkanı Mustafa..
    5. Manuel terapi ile ağrılara doğal çözüm
    6. Erdoğan Çanakkale’den dünyaya..
    7. Genç, şehit ve gazi aileleri ile..
    8. Aiolis Kent Belleği tarihe ışık tutacak
    9. Dülgeroğlu’ndan yatırım müjdeleri
    10. Halı sektörü 2023 stratejisini..
    11. Dr. Ömer Selim Alan, Karalemas Kent..
    12. İlk Kültür Merkezi Akbelen’de açıldı
    13. Güvercin hırsızları tutuklandı
    14. Beykoz’da sanatçıdan Murat Aydın’a..
    15. İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4..
    16. T129 Atak, Latin Amerika’ya çıkartma..
    17. Destici: "ABD ve İngiltere’nin..
    18. Yaşlı adamın katil zanlısı yakalanarak..
    19. Vali Memiş en küçük şehit yakınını..
    20. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    21. Çanakkale şehitleri, Edirnekapı..
    22. Süleyman Soylu: "Dünyadaki zulme..
    23. Dumlupınar’da 253 bin Çanakkale şehidi..
    24. Saadet Partisi adayı, terör..
    25. Foça Belediyespor, kupasını aldı
    26. Gökçek'ten Yıldız Tilbe açıklaması:..
    27. Çocuk parkında dehşet
    28. Kuveyt Fonu'ndan Özbekistan'a 30..
    29. Zimbabve’yi vuran kasırgada ölü sayısı..
    30. Yabancıya konut satışında tarihin en..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!