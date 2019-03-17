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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin kudret ve cesaretini bir kez daha göstermesi bakımından hafızalarımızdan bir an olsun çıkmaması gereken bir büyük destandır"- "Allah, Çanakkale Zaferi'ni inşa eden şehitlerimizin şehadetini makbul, bu zafer ve şehadet mirasını iftiharla benimseyen milletimizi her güçlük karşısında muzaffer eylesin"

17 Mart 2019 Pazar 20:09
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin kudret ve cesaretini bir kez daha göstermesi bakımından hafızalarımızdan bir an olsun çıkmaması gereken bir büyük destandır." ifadelerini kullandı.

Şentop, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarihe yön vermesi ile tanınan Türk milletinin büyük başarılarından bir tanesinin de 104. yıl dönümü idrak edilen Çanakkale Zaferi'nin olduğunu belirtti.

Barbarlığa ve istilaya karşı vatan savunmasının, tasalluta karşı direncin, zulme karşı onurun abidevi örneklerinden olan Çanakkale Zaferi'nin yalnızca Türk milletinin değil, yeryüzünün bütün ezilen toplumları için ilham veren bir niteliğe sahip olduğunu, bu ilhamın diriliğini günümüzde de muhafaza ettiğini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Çanakkale Boğazı'na kirli niyetleri ve kibirli halleriyle hücum eden istila heveslilerinin karşısında vakur ve çelikten bir irade kesilen Mehmetçik, bu dirayete milletimizin evladı olmasından ötürü sahipti. İstilacılar Çanakkale önlerine Irresistible, Inflexible, Agamemnon zırhlılarıyla geldiler. Fakat bu zırhlıların isminde bile kendini gösteren kibir karşısında Mehmetçik, Nusret ile zafer hattını çekmesini bildi. O gün Nusret ile zafere yürüyen Mehmetçik kim ise bugün de dünyanın her yerinde teröre, istilaya, sömürüye karşı, insani değerleri savunan Mehmetçik o'dur. Bugün Türkiye için mücadele ederken hayatını bu yüce davaya azık eden şehitlerimiz, birkaç dakika sonra şehit olacağını bile bile sipere girerken bir an olsun korku emaresi göstermeyip düşmanı yok eden Çanakkale kahramanlarının öz evladıdır.

Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin kudret ve cesaretini bir kez daha göstermesi bakımından hafızalarımızdan bir an olsun çıkmaması gereken bir büyük destandır. Vatanı mübarek, kelamı mukaddes ve mücadeleyi vazife bilmenin en asil timsali olarak şehadete yükselen muazzez şehitlerimiz, bu topraklarda hürriyet içinde yaşayan bizlere ibret dolu bir miras bırakmıştır. Kur'an-ı Kerim ve ezan okuyarak, Kelime-i Şahadetlerle en yüce makama, şehadete yürünerek inşa edilen kahramanlık destanından bugüne akseden ruh, ne mutlu ki on milyonlarca vatan evladı tarafından benimsenmektedir. Allah, Çanakkale Zaferini inşa eden şehitlerimizin şehadetini makbul, bu zafer ve şehadet mirasını iftiharla benimseyen milletimizi her güçlük karşısında muzaffer eylesin. Apaçık fethin ışığında, 'Yeniden Büyük Türkiye' davasının peşinde ve uğruna nice güneşlerin battığı hilalin gölgesinde istikbale yürümek inanç ve duasıyla şehitlerimizin hatırası önünde tazimle eğiliyor, milletimizin iftihar levhalarından birisi olan Çanakkale Zaferi'nin ilhamıyla ve ruhuyla her daim yol gösterici olmasını temenni ediyorum."

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:09
  1. 18 Mart Şehitleri Anma Günü
  2. Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı
  3. TBMM
  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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