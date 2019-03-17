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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:- "Çanakkale'de elde edilen başarı, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır"- "Çanakkale Zaferi, sıradan bir hatırlayış değil, tarihi varoluşu sürekli ve ebedi kılan bir duruştur"

17 Mart 2019 Pazar 12:03
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çanakkale Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, "Çanakkale Zaferi, sıradan bir hatırlayış değil, tarihi varoluşu sürekli ve ebedi kılan bir duruştur." ifadelerini kullandı.

Arslan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin, milletin bu topraklarda yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu vurguladı.

Milletin o dönem içinde bulunduğu yokluk ve imkansızlıklara rağmen, azim ve inançla kazanılan Çanakkale Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olduğuna işaret eden Arslan, "Çanakkale Zaferi, sıradan bir hatırlayış değil, tarihi varoluşu sürekli ve ebedi kılan bir duruştur." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Çanakkale'deki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun, millete önemli bir zafer kazandırdığını, elde edilen başarının Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, vatanı, dini, bayrağı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda milletin neler yapabildiğinin bütün dünyaya gösterildiği önemli bir örnek olduğunun altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, asırlar önce Çanakkale cephesinde yedi düvele karşı vatanımızı nasıl koruduysak, üzerinden asırlar geçse de hala aynı ruhla ve bilinçle vatanımızı canımız pahasına nasıl savunduğumuzu bütün dünyaya gösterdiğimiz önemli bir örnektir. Düşmanlar, 104 yıl önce Çanakkale'de nasıl çaresiz kaldılarsa, 15 Temmuz gecesi vatanımızı ele geçirmek isteyenlere karşı kadını, erkeği, yaşlısı genciyle vücut olup meydanlara dökülen tanklara, silahlara karşı göğsünü siper eden, bu uğurda şehit ve gazi olan aziz milletimizin demokrasiye inancı karşısında çaresiz kalmışlardır. 15 Temmuz gecesi sadece hain FETÖ'cülerin değil, Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin, vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına nasıl sahip çıktığının sınanmayacağını bütün dünyaya gösterdiğimiz gündür."

- Koca Seyit İlkokulu'nun temeli atıldı

Arslan, konfederasyon olarak Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne sahip çıkma konusunda her zaman kararlı bir duruş gösterdiklerini bildirdi.

Hainlerin tuzaklarını bozma, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamak için terörle mücadelede her zaman ülkenin yanında olduklarının altını çizen Arslan, sendika olarak devletin terörle mücadelede başarısı için her türlü katkı ve desteği vermeye devam edeceklerine dikkati çekti.

Arslan, ayrıca Balıkesir'in Havran ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin en büyük kahramanlarından birisi olan Seyit Onbaşı'nın adını yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak için Koca Seyit İlkokulu'nun temelini attıklarını aktardı.


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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:03
  1. 15 Temmuz
  2. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
  3. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

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