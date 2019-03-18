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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

Akseki ilçesi’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’ncü yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:17
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

Akseki ilçesi’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’ncü yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan program Belediye Kültür ve Konferans Salonu’nda devam etti.


Kaymakam Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, İlç Jandarma Komutanı Hulusi Mehmet Müdük ve İlçe Emniyet Amiri Nazif Yayla, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, gaziler, vatandaşlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Törende konuşan İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubayüstçavuş Kenan Sabuncu, Çanakkale Zaferi’nin bir düğüne gider gibi kurşunlara atılan kahraman askerlerin destanı olduğunu belirtti. Sabuncu, "Bu zafer, vatanı, bayrağı, milleti, dini ve devleti için canını feda eden bir milletin şahlanışıdır" dedi.


Konuşmaların ardından program Çanakkale Zaferi konulu sunum ve okunan şiirlerle devam etti. Akseki Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muhammed Çoban tarafından hatim duası yapıldı. Program sonunda Belediye Kültür Salonu önünde vatandaşlara Akseki Şahinler Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Çanakkale Savaşları sırasında askerlerin yediği buğday çorbası ve hoşaf ikram edildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:17
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