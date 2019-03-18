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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, 18 Mart 1915 sabahı dünyanın en modern ve büyük filolarından birinin Çanakkale Boğazı’nı geçmek için harekete geçtiğini ve aynı gün bu filonun güneşle birlikte battığını anımsattı.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:05
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi’nin bir asır öncesinden günümüze verilmiş bir mesaj ve ders olduğunu ifade etti.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Mart 1915 sabahı dünyanın en modern ve büyük filolarından birinin Çanakkale Boğazı’nı geçmek için harekete geçtiğini ve aynı gün bu filonun güneşle birlikte battığını anımsattı.

Türklerin bu zaferinin düşmanlarına büyük bir ders olduğunu belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Çanakkale Deniz Zaferi, tarafların kuvvetleri göz önüne alındığında dünya savaş tarihinin en önemli muharebelerinden biridir. O gün Çanakkale Boğazı’nın sularına o günün en modern ve en büyük filolarından biri gömülmüştür. Bu zaferi Türk milletine hediye eden atalarımız, günümüze kadar ulaşan bir mesaj ve ders vermişlerdir. 18 Mart’tan günümüze ulaşan ders, düşmanlarımıza Türk milletinin gücünü, azmini, zekasını ve savaşçı ruhunu unutmamaları konusunda bir uyarıdır. Bugün dahi bitmeyen saldırılarının boşa gitmeye mahkum olduğunun hatırlatılmasıdır."

Türk milletinin Çanakkale Zaferi’ni unutmayacağına dikkati çeken Kopuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gazanfer atalarımızın bugüne verdiği mesaj ise bize, dostlarımızadır... Bu mesaj, dünyanın tüm kuvvetlerinin birleşmesinin dahi Türk milletinin idaresinin karşısında kıymetinin olmadığına dairdir. Muzaffer ceddimiz, müstakbeldeki torunlarına 'Kim olduğunu unutma' demektir. 'Sen dünyanın en güçlü donanmasını yok eden bir neslin ahfadısın (torunusun)...' Türk milletinin onları asla unutmayacağına ve gelecek nesillere de ilham vermeye devam edeceklerine olan inancımla Çanakkale Zaferi’nin tüm kahramanlarına Allah’tan rahmet diliyorum."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:05
  1. İstanbul
  2. 18 mart
  3. Çanakkale Zaferi

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