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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 104. Yıl Dönümü

Mersin'in Tarsus ilçesinde Nusret Mayın Gemisi'nin de içinde yer aldığı Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda tören düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:52
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 104. Yıl Dönümü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşları'nda tarihe adını altın harflerle yazdıran Nusret Mayın Gemisi'nin de içinde bulunduğu Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda tören düzenlendi.

Park içerisindeki alanda düzenlenen ve Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak saygı atışı yapıldı.

Bakım Teğmen Vejdi Teymur, törende yaptığı konuşmada, 104 yıl önce bugün Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini ve deniz zaferinin ilan edildiğini anımsattı.

Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen Türk milletinin kahraman evlatlarının önemli bir zafer elde ettiğini vurgulayan Teymur, "Kazanılan bu zafer İstiklal Harbi'mize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi ve bir öğrenci şiir okudu.

Daha sonra törene katılan öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Çanakkale Şavaşları'nda intikal rotalarına döktüğü mayınlar sayesinde itilaf kuvvetlerinin gemilerini savaş dışına iterek adını tarihe altın harflerle yazdıran Nusret Mayın Gemisi'ni gezdi.

Törene, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsus Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Tarsus Belediyesi Başkanı Şevket Can, protokol üyeleri, gaziler, askerler, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

- Nusret Mayın Gemisi

Çanakkale Savaşlarının kaderini değiştiren ve "Çanakkale geçilmez" söyleminin başrol unsurlarından "Nusret Mayın Gemisi" uzun yıllar donanmaya hizmet etti.

1955 yılında donanmadaki görevini tamamlamasının ardından 1962'de "Kaptan Nusret" ismiyle kuru yük taşımaya başladı.

Uzun yıllar kuru yük taşıyan Nusret, 1990 yılında Mersin Limanı'nda atıl durumda kaldı. Akdeniz'in derin sularında kaderine terk edilen Nusret, 1999 yılında bir grup gönüllünün girişimiyle tekrar karaya çıkarıldıktan sonra Tarsus Belediyesince satın alınıp restore edildi.

Nusret yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların ardından yenilenip 2003 yılında ilçedeki Nusret Mayın Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'na yerleştirilerek sergilenmeye başlandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:52
  1. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 104. Yıl Dönümü
  2. Mersin
  3. Nusret Mayın Gemisi

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