18 Mart Şehitler Günü Anma Töreni

ANKARA (AA) - Şehitler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katıldığı törenle anıldı.

18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törene farklı illerden gelen şehit yakınları, Akar ve Orgeneral Güler’in yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, bakan yardımcıları ile karargahta görevli subay ve astsubaylar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın babası Canpolat Usta, Allah katında şehitliğin en yüksek mertebeler arasında yer aldığına dikkati çekti.

"Evlatlarımız sayesinde Türkiye'nin geleceği daha aydınlıktır ve sonsuza dek öyle kalacaktır." diyen Usta, çocuklarını "ölürsem şehit, kalırsam gazi" inancıyla yetiştirdiklerini ve vatanı savunmaya gönderdiklerini belirtti.

Geçmişte ecdadın kutsal vatan toprağına göz diken tüm düşmanlara karşı cepheden cepheye koştuğunu anımsatan Usta, "Bugün de ecdadımızın ve şehitlerimizin emanetine aynı inançla sahip çıkıyoruz. Vatanımızın her karış toprağına 'namus' diyoruz. Aynı ruh ile hain terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Şehit aileleri olarak evlatlarıyla gurur duyduklarını vurgulayan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evladım Oğuz Kaan Usta, Zeytin Dalı Herakatı’nda şehit düştü. Ben TSK'nin mensubu bir asker olarak yurdun pek çok yerinde görev yaptım. Şehadet bana değil, oğluma nasip oldu. Vatan sağ olsun. Ben ağlamadım, sizler de ağlamadınız. Evlatlarımızı şehit edenleri sevindirmedik, sevindirmeyeceğiz. Şehitlerin yazdığı destan milletimize güç vermektedir."

Şehit babası, her zaman yanlarında hissettikleri TSK’nin vefasının acılarını azalttığını söyledi.

Çanakkale zaferine ilişkin kısa filmin izletildiği törende TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı ve TRT Ankara Radyosu tarafından Kahraman "Şehitler Oratoryosu" seslendirildi.

Törene terörle mücadele harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Kıbrıs Barış Harekatı ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan asker, polis, gönüllü köy korucusu, öğretmen ve sivil olmak üzere toplam 53 şehidin 123 yakını katıldı.

Törenin ardından, Bakan Akar ve komuta kademesi, Karargah'taki Destek Kıtaları Komutanlığında şehit yakınlarıyla akşam yemeği yedi.