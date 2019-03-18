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18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıldönümü etkinlikleri

18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:52
18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıldönümü etkinlikleri

18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıldönümü nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Giresun’da da çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Giresun Kalesi’nde Şehitlik Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan program saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam etti. Kaledeki programın ardından Vahit Sütlaş Sahnesinde de bir tören düzenlenerek şehitler anıldı.


Çanakkale Savaşları konulu sunumunun ardından Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen Çanakkale Orotoryosu ile devam etti.


Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Çanakkale Deniz Zaferine ilişkin yaptığı konuşmada, “Mukaddes değerlerimizi ve vatanımızı korumak için canlarını feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi anma günü olan ‘Şehitler Günü’nü idrak ediyoruz. Aynı zamanda Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve heyecanını bir kez daha hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:52
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