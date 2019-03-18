18 Mart ruhu için öğrencilerden özel video

Tekirdağ’ın Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı münasebetiyle özel bir video yayımladı. Çekimlerinin 15 gün sürdüğü video, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bu yıl 104’üncü yıl dönümü kutlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle ülkenin dört bir yanında çeşitli programlar düzenlendi. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir farkındalık oluşturmak isteyen Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 1 ay süren yoğun çalışma sonucu 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne özel anlamlı bir video ortaya çıkardı.

Çekimleri 15 gün sürdü

Kapaklı İmam Hatip Ortaokulu ve ilçede bulunan diğer okulların da desteği ile hazırlanan anlamlı video, 1 aylık bir hazırlık süreci sonrası ortaya çıktı. Kapaklı’nın 6 farklı mekanında çekimi gerçekleştirilen video, editlenmesi dahil 15 gün sürdü. 18 Mart dolayısıyla yayımlanan video, ilçe çapında geniş yankı buldu. Vatandaşlardan tarafından çokça kez paylaşılan duygu yüklü video, aynı zamanda kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

"Şehitlerimiz için ne yapsak az"

Video hakkında açıklamalarda bulunan Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, "Tamamı sponsor yardımları ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki imkanlar ile yapılmış olan videomuzda, 18 Mart Zaferi’nin nasıl kazanıldığını izleyenlere aktarmak istedik. Bu vatan için canlarını hiçe saymış olan şehitlerimiz için ne yapsak az. Ruhları şad olsun. Onları her zaman dua ve minnetle anıyoruz’’ dedi.