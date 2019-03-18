0553 313 94 23

18 Mart Çanakkale Zaferi’nde şehitler Londra’da da anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yıl dönümünde Londra’daki Gosport Türk Deniz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 20:17
18 Mart Çanakkale Zaferi’nde şehitler Londra’da da anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yıl dönümünde Londra’daki Gosport Türk Deniz Şehitliği’nde tören düzenlendi.


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yıl dönümü nedeniyle Londra Portsmouth’daki


Gosport Türk Deniz Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Gosport Belediye Başkanı Diane Furlong, Londra Asker Ataşesi Albay Candan Asçı, MÜSİAD Birleşik Krallık Başkanı Mustafa Demir, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Anma töreni öncesi bir konuşma yapan Büyükelçi Yalçın, “Bugün burada 1850-1851 yılları arasında şehit düşen 26 denizcimizin kabirlerinin bulunduğu Türk Deniz Şehitliği’nde Türk tarihinin en büyük ve en şerefli zaferleri arasında yer alan Çanakkale Deniz Savaşları’nın 104’ncü yıl dönümünü ve Şehitler Günü’nü anmak için bir araya geldik. Çanakkale ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhuyla geliştiği, tarihi altın harflerle var olmuş bir destandır. Hepimiz için birleştirici ve ortak değer olan Çanakkale ruhu bir toplumun dayanışma ile kazanabileceklerini, üstesinden gelebilecek zorlukları hepimize göstermektedir.Ulusumuz Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı sonrasında Kore’den Kıbrıs’a, terörle mücadelen barış hareketlerine kadar birçok sahada yurtta ve dünyada mücadeleler edip, şehitler vermiştir. Ülkemizin çıkarlarının yurt dışında korunması adına görevlerini onurla icra ederken hain Asala ve 17 Kasım terör örgütlerinin saldırılarında diplomatlarımız da şehit olmuştur. Vatanı için canını veren meslektaşlarıma da bu vesileyle huzurlarınızda anmak istiyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere burada yatan şehitlerimizi vatan, millet, bayrak, özgürlük ve cumhuriyet gibi vazgeçemeyeceğimiz değerleri korumak uğruna hayatlarını feda eden, manevi varlıklarıyla bize her zaman güç veren, bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun” dedi. Büyükelçi Yalçın, konuşmasının ardından şehitlerin mezarı başına çiçek bıraktı.


MÜSİAD Londra Genel Sekreteri Ali Demirci ise, “Çanakkale Zaferi’nin 104’ncü yılını kutlamak için Portsmuth Deniz Şehitliği’ndeyiz. Burada 26 tane şehidimiz var. İngiltere’de yaşayan Türk toplumu olarak her sene özellikle 18 Mart’ta buraya gelip, şehitlerimizi ziyaret ediyoruz” diye konuştu.


Londra Asker Ataşesi Albay Candan Asçı ise günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Albay Asçı, “Bugün 18 Mart Şehitler Günü’nü ve bu tarihe şehitler gününün adını veren Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünü haklı bir gurur içinde idrak etmekteyiz. Türk ulusunun kahramanlığını tarih sahnesine bir kez daha yazdıran Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarını bir kez daha anıyoruz. Çanakkale savaşları dünyaya Türk’ün yenilmezliğini, Mehmetçiğin azim ve iradesini, centilmenliğini de göstermiştir. Bununla birlikte bu savaşlar sırasında tarih sahnesinde bir komutan parlamıştır, Mustafa Kemal. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bizlere cennet vatanımızı armağan eden atalarımızı, vatanı candan bilen bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi, 18 Mart Şehitler Günü’nde bir kez daha rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından şehitler için Londra Diyanet Müşaviri Mahmut Özdemir dua okudu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 20:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da Diyanet İşleri Bakanlığında yolsuzluk operasyonu
    1. Endonezya'da Diyanet İşleri..
    2. Hollanda'da 3 kişiyi öldüren saldırgan..
    3. Venezuela'dan 'Rusya' hamlesi!
    4. Bakan Kurum: "CHP döneminde..
    5. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yarın..
    6. "Bu bir savaş değil, seçim"
    7. FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına..
    8. "Seçimsiz geçecek 4,5 yıl ekonomiyi..
    9. Almanya'da elektrikli otomobil..
    10. BM Özel Raportörü'nden İsrail'e tepki
    11. Yeni Zelanda'daki terör kurbanları..
    12. "Milletin önüne çıkardığımız..
    13. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye..
    14. Gölette su sızıntısı 12 haneyi..
    15. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde şehitler..
    16. Burdur'da cinayet ve yağma davasında..
    17. Libya milli maç için 3 bin..
    18. GÜNCELLEME - Kocaeli'de engelli kişi..
    19. EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve..
    20. "Pensilvanya'nın da Kandil'in de gözü..
    21. Della Miles ziyaret için geldiği..
    22. "Beka sorunu yok, diyenlere..
    23. Akşener İnegöl’de çağrıda bulundu
    24. "3 milyar dolarlık firmadan Kayseri..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii’ni..
    26. İmamoğlu’ndan Kurbağalı Dere için..
    27. 2018'de uyuşturucu alıp, araç kullanan..
    28. "18 Mart, milletimizin 15 Temmuz'daki..
    29. Başkan adayı Akyüz Çanakkale..
    30. Mersin'de sahte para operasyonu
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun