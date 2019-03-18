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18 Mart Çanakkale Zaferi Kırklareli’nde coşkuyla kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:39
18 Mart Çanakkale Zaferi Kırklareli’nde coşkuyla kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah şehitlikte yapılan törenin ardından Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezinde Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan görkemli program izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.


Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi’nde Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle program hazırlandı. Kırklareli protokolünün katıldığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu. Sonrasında ise Çanakkale Zaferi’nin destansı hikayesi öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ile anlatıldı.


İzleyenler tarafından tam not olan programın sonunda hoşaf dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:39
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