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18 Mart Çanakkale Zaferi

Afyonkarahisar’in Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:38
18 Mart Çanakkale Zaferi

Afyonkarahisar’in Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladılar.


Kaymakam Kaya, yayınlamış olduğu mesajında, ‘’Çanakkale Zaferimizin 104.’ncü yılını yürekten kutluyor,bu vatanı bizlere tertemiz kanlarıyla emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet, şükran, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Bu zafer ile sadece bir milletin anlık kaderi değil, aynı zamanda koca bir milletin gelecek nesillerinin kaderi belirlenmiştir. Bu vatanın dört bir köşesinden gelip, Çanakkale Destanı’nı yazanların bir tek ortak noktası vardır; o da bu toprakların kalıcı sahibi olmak, ata yadigârı bu mübarek toprakları düşman askerine çiğnetmemek, kalplere seslenen gökleri inleten ezan seslerini susturmamak ve bu kutsal toprakları ilelebet vatan olarak sahiplenmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Şehitleri ve vatan toprakları için can vermiş olan tüm şehitlerimizi saygı ile anıyorum” diye belirtti.


Başkan Bozkurt ise mesajında, “Çanakkale Zaferi’nin yalnızca bir askeri başarı olmadığını, izzeti nefsi ve haysiyetiyle oynanmak istenen Türk Milleti’nin topyekûn ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesi olduğunu belirtmek isterim. Milletimizin zamanının en güçlü ve donanımlı ordularına karşı inanç, vatan sevgisi, dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları ile vermiş olduğu büyük bir mücadeledir. Türk’ün yenilmezliğini, Mehmetçiğin azim ve iradesini aynı zamanda centilmenliğini tüm dünyaya göstermiş olması açısından da oldukça önemlidir. Bu gün bizlere, Çanakkale’de, kahramanca savaşan, vatanımızı kanıyla, canıyla müdafaa eden şehitlerimizi ebediyen şükranla hatırlamak, şehitlerimizin aziz emaneti olan ülkemizi korumak, maddi ve manevi bütün değerlerimizi daha yükseğe taşımak için çalışmak ve üretmeye devam etmek yakışmaktadır. Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:38
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