18 Mart Çanakkale Şehitleri Kars’ta anıldı

Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da tören düzenlendi.

Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen törene; AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Vali Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Belediye Başkan Vekili Tahsin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç , daire amirleri, şehit aileleri ve vatandaşların katıldı.

Garnizon Şehitliği’ndeki tören şehitlik anıtına çelenk konulmasıyla başladı. 21 pare saygı atışı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Öksüz şeref defteri imzalandı.

Vali Öksüz burada yaptığı konuşmada, “Aziz ve kahraman şehitlerimiz; Türk tarihinin dönüm noktalarından olan ve bağımsızlık savaşımızın temellerinin atıldığı Çanakkale zaferini kutlamak ve vatanımız uğruna canları pahasına göğsünü düşmana siper eden siz aziz şehitlerimizi anmak için huzurunuzdayız. Sizler, ay yıldızlı şanlı al bayrağımızın vatan semalarında özgürce dalgalandığı, huzurlu bir toplumda, birlik-beraberlik içinde kardeşçe yaşayabilmemiz uğruna canlarınızı feda ettiniz. Vatan ve millet için yaptığınız fedakârlık, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar ulvî ve emsalsizdir. Sizler, yüce Allah katında ve aziz milletimizin gönlünde en yüce mertebeye eriştiniz. Aziz vatanımızın kalkınmasını sağlamak, devletimizin bekasını ve milletimizin birlik-beraberliğini koruma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Biliniz ki; ülkemizin varlığına kasteden iç ve dış hiçbir güç, istiklalimizin ve istikbalimizin üzerine gölge düşüremeyecek, Türkiye’yi bölemeyecek, devletimizi yıkamayacak, ezanımızı susturamayacak, bu ülkeye diz çöktüremeyecek, bu aziz millete boyunduruk vuramayacak, ay-yıldızlı şanlı al bayrağımız dünya durdukça semada dalgalanmaya devam edecektir. “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır! Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır” şiarıyla her karışını temiz kanlarınız ile suladığınız kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bize armağan eden siz aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, manevi huzurlarınızda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun” dedi.

Daha sonra şehitler müzesini gezen protokol üyeleri, Kars’ın şehitlerinin fotoğraflarını ve anı defterini inceledi. Şehitler için Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu. Ardından Şehit mezarları ziyaret edilerek, kabirler üzerine kırmızı karanfil bırakıldı.

Kars’taki Çanakkale Zaferi kutlamaları Kültür Müdürlüğü Salonu’nda devam etti. Buradaki törene Vali Yardımcısı Serdar Demirhan, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Azerbaycan Kars Başkonsolu Nuru Guliyev, daire amirleri, askeri erkan ve çok sayıda öğrenci ile vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Hasan Harakani Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Tuğba Uludaşdemir tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Programda Hasan Harakani Anadolu Lisesi öğrencilerinden Melek Yıldırım tarafından “Çanakkale Şehitlerine” ve Filiz Kaya tarafından “Ya Rab Bu Uğursuz Gecenin Yok Mu Sabahı” adlı şiirler okundu.

Program Hasan Harakani Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı “Çanakkale Oratoryo”sunun izlenimi ve Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesinin hazırladığı koro gösterimi ile sona erdi.