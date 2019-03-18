0553 313 94 23

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günüde Çanakkale Parkına Ziyaret

Develi’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, MHP Develi Belediye Başkanı Yunus Özer, şehit yakınları, gaziler ve öğrencilerle birlikte Yukarı Develi’de açılışı gerçekleştirilen Çanakkale Şehitleri Anıt Parkını ziyaret etti.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:55
18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günüde Çanakkale Parkına Ziyaret

Develi’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, MHP Develi Belediye Başkanı Yunus Özer, şehit yakınları, gaziler ve öğrencilerle birlikte Yukarı Develi’de açılışı gerçekleştirilen Çanakkale Şehitleri Anıt Parkını ziyaret etti.


Develi Kaymakamı Murat Duru, "18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi anma günü bugünümüzü busaate kadar çelenk koyma töreniyle ve Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu lisemizin hazırlamış olduğu asımın nesline yakışır bir şekilde hazırlamış olduğu programları icra ettik. Çocuklarımızın ortaya koyduğu programlar her birisi birbirinden değerliydi bizleri adeta 1915’lere götürdü sanki bizde atalarımızın vermiş olduğu o mücadeleyi bize canlı bir şekilde yaşattılar. Okulumuz müdürüne, öğrencilerine, öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu lisemize çok teşekkür ediyorum, akabinde de şehit yakınlarımız gazilerimizle birlikte Develi Belediyemizin ve İzmit Belediyemizin ortaklaşa Çanakkale anıtımızın daha küçüğünü buraya Çanakkale parkı olarak inşa ettikleri hatta çok anlamlı bir yere inşa ettiler Develi’nin atası yani Sultan Alparslan’ın komutanının Dev Ali’nin türbesinin bulunduğu Develimize hakim Erciyes Dağımıza hakim bu güzel mekana bu parkı yaptılar, geçenlerde açılışını yaptık bu parkın gerçekten harikülade mini olmasına rağmen adeta kendimizi Çanakkale’de Çanakkale anıtının orada duygusunu bizlere yaşatıyor. Bu parkın yapılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’a, İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Başkana çok teşekkür ediyorum, bizlere gelecek nesillere çok güzel bir park inşa ettiler. Şimdi bugün çocuklarımız ile birlikte genlerimizle birlikte geldik bu parkı ziyaret ettik ayrıca şehit yakınlarımızla gazilerimiz ile birlikte çok güzel bir şekilde o ruhu yaşayarak gezdik gördük ve buradan da çok mutlu oldular şehit yakınlarımız gazilerimiz teşekkür ettiler bizde tekrar bu parkı yapan emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz, sevgilerimi sunuyorum" dedi


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Bugün 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma günümüz, tabi sabah saatlerinde başlayan etkinliğimiz güzel bir program ile devam ediyor tabi ki Çanakkale destanı eşi, emsali dünyada görülmemiş bir destan, öyle ki yokluğa karşı iman güzü ile düşmanlara karşı atalarımızın, dedelerimizin kahramanlıkları ile süslemiş olduğu bir destan işte onların o kahramanlıklarının neticesinde bizden bugün bu vatanda nefes alabiliyor, bu vatanda yaşamımızı devam ettirebiliyoruz, ruhları şad olsun. Şuanda da İzmit Belediyesi ve Develi Belediyemizin oraklaşa yapmış olduğu Çanakkale anıt parkındayız ve şehit ailelerimizle burayı gezerek bir nebze olsun orada ki o ruhu yaşatmak adına onlarla hemhal olduk ben tekrar dan aziz şehitlerimizin ruhuna minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    1. ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı:..
    2. Hokey maçı öncesinde şehitleri..
    3. Direksiyon başında fenalaşan otobüs..
    4. Zihni Şahin: “Atakum, turizmin merkezi..
    5. Çanakkale Şehitleri Aliağa’da anıldı
    6. 150 TL ve 6 paket sigarası için..
    7. Mutlu Akü'den doğru akü seçimine..
    8. Hastaya paletli ambulans yetişti
    9. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,..
    10. "Amasya AK Parti döneminde büyük bir..
    11. Cem Parlak seçim temposunu arttırdı
    12. Yüksekova’da 18 Mart Şehitleri Anma..
    13. Çanakkale Zaferinin 104’üncü yılı..
    14. Şırnak-Hakkari karayoluna çığ düştü
    15. Başkan Dağtekin: “Adıyaman’dan büyük..
    16. Milletvekili Fendoğlu’dan şehit..
    17. Van oy kullanma saatleri 2019 Van..
    18. İbrahim Kalın Çanakkale şehitleri için..
    19. Şehit amcasının kabri başında İstiklal..
    20. Bakan Kurum'dan Kars'a Millet Bahçesi..
    21. İmanla cepheye koştular, geri dönmediler
    22. Gazinocuyu öldüren sanığa müebbet hapis
    23. Good Net Voleybol Sürdürülebilirlik..
    24. Badmintonda Türkiye Şampiyonası heyecanı
    25. Ayazmana Mesireliği parkı baştan aşağı..
    26. Barcelona'da Luis Suarez 2 hafta yok
    27. "Çanakkale ruhu"nu Konak Meydanı'nda..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Troya..
    29. Çanakkale Zaferi, Beşiktaş Müzesi'nde
    30. İran ile doğu sınırda PKK'ya yönelik..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!