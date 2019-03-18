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18 Mart Bandırma’da törenle kutlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:45
18 Mart Bandırma’da törenle kutlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


Bandırma Garnizon Şehitliğinde düzenlenen tören öncesi gazi ve ailelerine Bandırma Kaymakamlığı kahvaltı verdi. Daha sonra Şehitler Anıtı’na Bandırma Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Bandırma Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Temsilciliği çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr Zekai Mete Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Mete“ Türk milleti yaklaşık 1000 senedir, vatan tutmuş yurt edilmiştir. Vatan kavramı, Vatan mefhumu, bu kelime bu millet için çok ayrı şeyler ifade eder. O yüzden her Türk erkeğinin “Vatan sana canım feda” haykırışı boşuna değildir. Özel bir anlamı vardır. Türk milleti diğer Milletlere benzemez. Ordusunun seferleri bir çapul yağma harekâtı değildir. Gittikleri yerleri yurt edinir ve vatan tutar orayı ihya eder, imar eder, kalıcı olmayı hedefler. O yüzden Anadolu’da olduğu gibi bir zamanlar Balkanların tamamı da Türk yurduydu. Oralarda bir yer fethedildiğinde bütün Anadolu’dan, Manisa’dan Muğla’dan Denizli’den Kastamonu’dan, Antalya’dan, Isparta’dan, Çorum’dan her taraftan Türkler akın akın o bölgeye geçmişler ve oraları yeni Vatan haline getirmişlerdir. O yüzden Balkanlardaki bir üst gibi Ohri’li, Razgrat’lı, Kırcaali Anadolu’daki Manisa’dan, Bursa’dan, Amasya’dan, Isparta’dan ayıramazsınız. Çünkü bu derecede İhya ve imar edilmiş özdeşleşmiştir. İşte bu sebeple Türkler bu coğrafya geldikleri 1000 yıldan beri buradan atılmaya da çalışılmaktadır. Böyle sıkıntılı dönemlerde mutlaka bu milletin içinden biri çıkmış bir liderlik yapmış önderlik yapmış birlik ve beraberliği sağlamayı başarmıştır. Bu kişi zamanı gelmiş Selçuk Bey olmuş zamanı gelmiş Alparslan olmuş, tarih sahnesine koskoca bir Selçuklu Devleti çıkmıştır. Zaman olmuş birlik ve dirlik bozulmuş bu sefer sahneye Ertuğrul Beyler, Osman Beyler çıkmış koca bir 600 yıllık Osmanlı Devleti kurulmuştur ama süreç durmamış birliği ve dirliği bozmaya devam edenler yüzünden koskoca bir devlet sancılı bir şekilde yıkılmış ama bu sefer de bu milletin içinden yine bir baş yine bir lider çıkmış, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur" dedi.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, 100. Cami Müezzini Rıdvan Çelik, Kuranı Kerim Tilaveti verdi. Ardından Bandırma İlçe Müftüsü Hamdi Gevher dua etti. Son olarak ta protokol şehit mezarlarını teker teker gezerek, karanfil bıraktı ve tören son buldu.


Törene, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar,Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri,Onyedi Eylül Üniversitesi rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgüt temsilcileri ve resmi dairelerin yöneticileri yer aldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:45
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