18 Kasım 2021: İmran Kılıç'ın vefatı (Milletvekili)

İmran Kılıç, 1957 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 26. ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girerek burada; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı.







Arapça diline hakim evli üç çocuk babası olan Kılıç, Covid-19 tedavisi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde 18 Kasım 2021 tarihinde 64 yaşında öldü.







Cenazesi memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi.