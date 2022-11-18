18 Kasım 2009: Yazar Ömer Lütfi Mete'nin vefatı

Ömer Lütfi Mete, 2 Şubat 1950 yılında Rize’nin İyidere ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini İyidere ilçesinde tamamladı. Rize Lisesi’nde eğitime başladı. Aynı dönemde kursta hocalık ve vaizlik yaptı. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndeki eğitimini annesinin vefatı sebebiyle yarıda bıraktı. 1974 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Enstitüsü’nün Türkçe Bölümü’nden mezun oldu. Rize Lisesi’nde Edebiyat Öğretmenliği ve Rize Meslek Yüksekokulu’nda okutman olarak görev yaptı.







Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 1978 yılında İstanbul’a yerleşti. Tercüman gazetesinin dış hatlar servisi Almanya bölümünde muhabir oldu. Türk Edebiyatı ve Boğaziçi dergilerinde, Yeni Haber gazetesinde genel yayın yönetmenliği görevini üstlendi. Çeşitli dergilerde şiirleri yayınlandı. 1979 yılında Balonya Tüneli adlı ilk romanı basıldı.







1987 yılında Türkiye gazetesinde spor müdürlüğü yaptı. 1991 yılında kendisinin Ezan Günü romanından uyarlanan ilk sinema filmi ‘Çizme’ yayınlandı. 1993 yılında televizyon filmi Veysel Karani Hz.’nin ve İsmail Güneş yönetmenliğinde Bizim Ev (1995) dizisinin senaristliğini yaptı. 1993 yılında Türkiye Yazarlar Birliği’nden Senaryo Dalı’nda Senaryo Yazarı Ödülü’nü aldı.







Deliyürek (1999), Ekmek Teknesi (2002), Kurtlar Vadisi (2003), Kurtlar Vadisi Pusu (2007) ve Eşref Saati (2007) gibi dizilerin senaristliğini üstlendi. 2005 yılında son filmi The İmam’ın senaryosunu yazdı. 18 Kasım 2009 yılında kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti.