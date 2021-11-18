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Tarih 18 Kasım 1940: Bakanlar Kurulunun Hava Saldırılarına Karşı Geceleri Karartma Yapılması Kararı Alması
Tarih

18 Kasım 1940: Bakanlar Kurulunun Hava Saldırılarına Karşı Geceleri Karartma Yapılması Kararı Alması

18 Kasım'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 18 Kasım 1940: Bakanlar Kurulunun Hava Saldırılarına Karşı Geceleri Karartma Yapılması Kararı Alması. Detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 05:23:00 -
18 Kasım 1940: Bakanlar Kurulunun Hava Saldırılarına Karşı Geceleri Karartma Yapılması Kararı Alması

18 Kasım 1940: Bakanlar Kurulunun Hava Saldırılarına Karşı Geceleri Karartma Yapılması Kararı Alması  

Avrupa’da giderek yayılan 2.Dünya Savaşı’nın etkileri, gözle görülür şekilde Türkiye’de de hissediliyordu. Olası hava saldırılarına karşı halkı eğitmek için eğitimlere başlandı, geceleri karartma uygulanmaya girişildi. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarının en önemli uygulamalarından biri de gece karatmalarıydı. Tüm sokak lambaları ve taşıt araçlarının farlarındaki ampuller maviye boyandı. Böylece ışıkların gizlenmesi sağlandı. Ayrıca evlerin ve binaların pencereleri siyah kâğıtlarla kaplandı, öyle ki geceleri hiç ışığın sızmadığı sokaklar kapkaranlıktı. 

Mağaza vitrinleri ve ışıklı ilanlar da gece yakılmıyordu. Ayrıca zaman zaman alarm verilerek, bir hava saldırısı sırasında halkın sığınaklara en kısa zamanda nasıl gizleneceği, evlerin ve sokakların nasıl boşaltılacağı konusunda halk eğitiliyordu. Her semtte sivil savunma ekipleri oluşturuluyordu.

 

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