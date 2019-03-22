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18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında 18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

22 Mart 2019 Cuma 10:12
18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 18 eski HAVELSAN mühendisinden 8'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, savunma sanayi şirketlerindeki FETÖ mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında HAVELSAN adına alınıp kullanmaları için verilen GSM hatlarına ByLock yükledikleri belirlenen 18 mühendis hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin soruşturma nedeniyle kurumla ilişkilerinin kesildiği kaydedilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerden 8'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:12
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. havelsan
  3. fetö soruşturması
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • Söylemedi demeyin sonraSöylemedi demeyin sonra13 dk önce
    Bütün bilgileri amerikaya verip davamız islam diyen Fettuşlar, artık çok olmaya başladınız. Sizin bazılarınıza (ibadet kısmı) olan acıma hissim tamamen gitti gidiyor ona göre ayağınızı denk alın bak. Benden başkada kimse acımaz size
  • tt1 sa önce
    tüm cemaatların yayın organlarında ki ayet ve hadislerin manalarını anlamlarını değiştirilerek kendi yollarına uyarlandığını devletimiz tarafından tesbit edilip gerçeği topluma anlatmadığımız müddetçe bu yanlış yapılanmaların sonu gelmez diye düşünüyorum başta günümüz tasavvuf kitaplarında binlerce islama aykırı yanlışlar var

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