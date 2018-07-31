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18 günde toplam 1 ton 239 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da polis ekiplerinin 12-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 1 ton 239 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, 13 kişi tutuklandı.

31 Temmuz 2018 Salı 13:22
18 günde toplam 1 ton 239 kilo esrar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinince çeşitli tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 1 ton 239 kilo esrar maddesi ele geçirilmesiyle ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi:

"12- 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 11 ayrı operasyonda toplam 1218 kilo 100 Gram Kubar Esrar Maddesi ve 21 kilo 700 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, olaylarla ilgili olaraktoplam 19 şüpheli şahıs hakkıda işlem yapılmış, şahıslardan 13'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmış, 3 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiş, 1 şahıs ise adli mercilere sevk edilecek olup, firari olan 2 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."



Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:22
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  3. uyuşturucu operasyonu
  4. tutuklama

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