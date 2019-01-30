ANTALYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılması kararına ilişkin, "Yerine ne koyacağımız, ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız." dedi.

Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından "Eğitim ve Etik" temasıyla bir otelde düzenlenen 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı olarak sempozyumda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, buradan çıkacak sonuçların da eğitim sistemi için büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Özel öğretim kurslarının, temel liselerin kapatılması, destekleme ve yetiştirme kurslarına getirilecek yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Selçuk, "Temel liseler, dershaneler konusu çok uzun yıllardır bilinen ve geçmişten beri yapılması öngörülen kararlardır. Bu kararlar bilinmesine rağmen, aylar, yıllar önce bu kararlarla ilgili çok somut bir bilgi paylaşılmasına hatta kanun maddesi olmasına rağmen bu ilan edildiğinde insanların şaşırmasına çok şaşırdım." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok net olarak bir bilgi var ve bu bilgi bizim çözüm olarak öngördüğümüz ya da Türk eğitim sisteminin çözümüdür diye paylaştığımız bir bilgi değil. Türk eğitim sisteminin çözümü çok daha kapsamlı, geniş tabanlı, farklı parametreleri ele alan bir bağlamda söz konusu olmalı. Biz eğitim sisteminin yapısal dinamikleri üzerinde yapacağımız çalışmalarla, bir dönüşümü 2023 vizyonuyla tasarlamaya gayret ediyoruz. Yoksa birkaç sene önceden beri belirlenen, belli bir dönüşüm programı içerisinde bulunan ve zaten okullara dönüşmesi beklenen kuruluşlarımızın alacağı yolda elbette katkılarımız, desteklerimiz olacak."

- "Bütün hazırlıklarımız bitti"

Bu sürecin sancısız bir şekilde ilerlerlemesi için her türlü çabayı göstereceklerini vurgulayan Selçuk, "Bu dershaneler meselesinde çok uzun yıllardır bilinen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatlarının ne olduğunu açık şekilde bilindiği bir husus. Bu bağlamda tüm velilerimize, öğretmenlerimize çok açıklıkla ifade etmek isterim; yerine ne koyacağımız, ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız. Bütün hazırlıklarımız bitti." diye konuştu.

Bakan Selçuk, yürütülen hazırlıklara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu hazırlıklarımız dijital bir altyapının oluşturulması, Türkiye'nin en iyi birikimine sahip öğretmenleriyle beraber video kütüphanelerin oluşturulması, yapay zeka temelli yazılımların devreye sokulması, birtakım televizyon kanalları, mobil kanallarla her türlü erişimin olanaklı hale getirildiği ortamların oluşturulması ve buna benzer çok fazla imkanları ortaya koyabileceğiz. Bu konuyla ilgili bütün hazırlıklarımız da bitti. Herkes rahat olsun. Biz hiçbir zaman elimizden geldiği kadar sürpriz yapmayacağız derken aynı şeyi yine söylüyorum; bir sürpriz yok, daha önceden alınan kararlar ne ise bu biliyorsunuz bu 4, 5 sene önce alınmış olan bir karar. Bundan sonrası için de nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi ilgili kişiler, aktörlerle çok açıklıkla paylaşacağız. Sadece bu konunun velilerimiz tarafından dikkatle ele alınmasına önem verdiğimi belirtmek isterim. Çünkü bu konunun istismarı söz konusu olabilir, bu konunun kötüye kullanılmasıyla ilgili bir takım girişimler olabilir. Bunların engellenmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü önlemi zaten alma imkanına sahibiz ve bunu ısrarla da takip edeceğiz."

- "Okul Profili" çalışmasının pilot uygulaması şubatta başlayacak

Bakan Selçuk, "2023 vizyonu çerçevesinde ele aldığımız birçok altyapı dinamikleri var. Bunlar önümüzdeki haftalarda, aylarda her ay somut olarak sizinle paylaşılacak. Biz bu senenin kasım ayına kadar hangi hafta, hangi ay, hangi somut projeyi, çalışmayı hayata nasıl geçireceğimizin bütün ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Bunlardan birinin "Okul Profili" değerlendirme çalışması olduğunu anlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki bütün resmi okullarımızın belli parametreler çerçevesinde tabiri caizse MR'ının çekilmesi ve bunun mobil olarak izlenmesi, her bir okulumuzun her bir ihtiyacının somut olarak takip edilmesi ve ihtiyaçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması konusunda hem mali hem de idari tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz.

Bu süreç içerisinde okullarımızın hangisinde ne tür problemler, ihtiyaçlar olduğunu izleme, değerlendirme ve bunların gelişmesi konusunda asla bir rekabet söz konusu olmaksızın gelişmesi konusunda bir Türkiye ortak modeli çıktı. Bunun pilot çalışmaları şubat ayında başlıyor ve pilot çalışmaların sonucunda da önümüzdeki öğretim yılında ülkedeki bütün okullarımızın takibiyle ilgili başka bir veriye dayalı yönetim sistemine geçiyoruz. Böylece büyük ölçekli ve uluslararası akreditasyon yapılarına uyumlu bir model de hayata geçmiş olacak. Hayata geçtiğinde de okullarımızın özellikle imkanı daha zayıf olan okullarımızın iyileştirilmesi için bir yol haritasına da sahip olmuş olacağız."

(Sürecek)



