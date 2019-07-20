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18. Geleneksel Çambaşı Yaylası Festivali

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla düzenlenen festivalde yapılan buzağı, kuzu, peynir, bal ve çilek yarışmaları renkli görüntüler oluşturdu

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:49
18. Geleneksel Çambaşı Yaylası Festivali

ORDU (AA) - Ordu'nun iki bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda "18. Geleneksel Çambaşı Yaylası Festivali" düzenlendi.

Ordu Büyükşehir ile Kabadüz belediyelerince Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen festivalde çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

Festivalde hayvancılık ve yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla yapılan buzağı, kuzu, peynir, bal ve çilek yarışmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Buzağı ve kuzu yarışmalarında peştamal başta olmak üzere yöresel aksesuarlarla süslenen hayvanlar ilgi çekti.

Farklı lezzet ve görselleriyle peynir, bal ve çilekler ise jürinin beğenisine sunuldu. Jürinin değerlendirmesinin ardından sonuçlar yarın açıklanacak.

Etkinliğe katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynayarak hem eğlendi hem de doğada vakit geçirme fırsatı buldu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl yaz ve kış mevsiminde festival düzenlediklerini söyledi.

Yöre sakinleri tarafından hazırlanan ürünlerin festivalde ön plana çıkarıldığını vurgulayan Kaya, "Hayvancılığın geliştirilmesi, çilek, bal ve peyniri yöreye gelen turistlerin alması da amaçlanıyor. Bu anlamda yöre insanımıza destek vermeye çalışıyoruz. Çambaşı Yaylamızın tanıtımı öncelikli hedeflerimizden biri." dedi.

Buzağı ve kuzularıyla yarışmaya katılan 65 yaşındaki Havva Aydoğan ise küçük yaştan beri hayvancılıkla uğraştığını belirtti.

Yaklaşık 100 koyun ile 15 büyükbaş hayvanı bulunduğunu ifade eden Aydoğan, "Danalarımızı, kuzularımızı süsledik ve güzelleştirdik. Önceki sene de katıldım. Kuzularda birinci olduk. Daha önceki senelerde de birinci oldum. Bu sene kısmet." dedi.

İstanbul'dan ailesiyle memleketi Ordu'ya gelen Özlem Aksoy da hem yaylayı gezdiklerini hem de festivale katıldıklarını aktararak, "Amcamın danasını yarışmaya soktuk. Biz de ona destek olmak istedik. Buzağıyı süslüyoruz, inşallah birinci olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Festival, yarınki etkinliklerle sona erecek.


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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:49
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