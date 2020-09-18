18 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 18 Eylül "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 62 artarak 7 bin 377'ye yükseldi. 1771 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 299 bin 810'a ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 60 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 264 bin 805 oldu. Son 24 saatte 111 bin 113 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 402, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.